Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kinnunen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen hoivakotien viranomaisohjeiden suositusten ja velvoittavien määräysten tulkinnasta.

– Hoitohenkilöstö on ollut kevään ajan todella lujilla ja tehnyt varmasti parhaansa. Ohjeiden sekavuus on aiheuttanut hoivakodeissa paikoin liian tiukkoja tulkintoja, mikä on saanut aikaan osaltaan inhimillistä kärsimystä. Liikkuminen, kuntoutus ja läheisten näkeminen on saattanut jäädä pois, kun vanhuksia on eristetty muista ihmisistä. Jopa aviopareja on erotettu toisistaan. Liian tiukoista rajoituksista ja toimintatavoista pitäisi päästä eroon, eikä niitä ei pitäisi ottaa uudelleen käyttöön varmuuden vuoksi, Kinnunen linjaa.

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen on kommentoinut, että hoivakotien viranomaisohjeissa suositukset ja velvoittavat määräykset ovat sekoittuneet. Tilanne ei rajoitu pelkästään vanhuspalveluihin. Myös kehitysvammaisten asumisyksiköissä on paikoin otettu käyttöön tiukkoja rajoituksia, vaikka asukkaat eivät kuulu riskiryhmään. Vammaisilla on yhtäläiset ihmisoikeudet, eikä niiden perusteetonta rajoittamista pitäisi tapahtua.

– Vanhuspalvelulaki hyväksyttiin perjantaina eduskunnassa. Hoitajien määrä kasvaa asteittain tulevien vuosien aikana. Alalle on saatu myös lisää koulutuspaikkoja. Tämä helpottaa osaltaan tilannetta pitemmällä aikavälillä, jos kohtaamme uusia tautiaaltoja ja uusia epidemioita. Toivon, että suositukset ja velvoittavat määräykset pidetään samalla selkeämmin erillään, Kinnunen sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kinnunen kohdistaa kirjallisen kysymyksensä hallitukselle rajoitustoimenpiteiden osalta, jotta omaiset pääsisivät puolisoidensa, vanhustensa ja vammaisten läheistensä luo hoivakodeissa, viranomaisohjeistus oikaistaisiin väärintulkinnoista ja saattohoitoa kehitettäisiin osana koronan ja epidemioiden aikaista hoitoa.

Hoivakodit menivät kiinni keväällä 2020 osana koronaviruksen varotoimenpiteitä ja elämän suojelemista. Rajoitustoimenpiteet ovat kuitenkin erottaneet läheisiä toisistaan ja vaikuttaneet myös hoivakotien palvelun laatuun.