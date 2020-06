Mitä tekee pääomasijoitusyhtiö? Tuore toimitusjohtaja Thomas Lempiälä vastaa: "Kasvu vaatii aina rahaa"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pääomasijoitusyhtiö Wedeco saa uuden toimitusjohtajan suoraan pankkialan ytimestä. Thomas Lempiälällä on takanaan 25 vuoden ura pankkimaailman eri tehtävissä, kuten yritystutkijana, yrityspalveluyksikön johtajana, paikallisjohtajana sekä viimeksi Nordeassa Pohjanmaan yrityspankin johtajana.

Lempiälä ottaa pitkäaikaisen toimitusjohtajan Keijo Kangasluoman paikan yhtiön johdossa elokuun 17. päivä. Lempiälälle toimitusjohtajuus tarkoittaa sekä hyppyä uuteen että jatkamista tuttujen aiheiden parissa.

– Olen nyt reilu 25 vuotta pankkitehtävissä toiminut samalla toimialueella kuin Wedeco, eli pohjalaismaakunnissa. Monet yrityksen ovat minulle tuttuja. Tiedän millaisia pohjalaiset yrittäjät ovat, kun olen satojen tai tuhansien kanssa tässä vuosien varrella jutellut.

No millaisia he ovat?

– Suurin osa heistä tykkää siitä, että puhutaan suoraan ja ollaan avoimia ja rehellisiä ja tehdään töitä yhteisen hyvän eteen, Lempiälä kuvailee.

Hän on osallistunut uuden työnantajansa toimintaan hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 lähtien. Toimitusjohtajan roolia yrityksessä hän kuvailee monipuoliseksi.

– Toimitusjohtajan roolina on kehittää yritystä ja miettiä, mitä muuta Wedeco voisi tehdä, eli voisiko meidän tuotevalikoimaan tulla uusia tuotteita ja instrumentteja. Eli toiminnan kehittäminen, uusien asiakkaiden eli kohdeyritysten hankkiminen ja niiden hallituksessa mukana oleminen ovat toimitusjohtajan keskeisiä tehtäviä.

Sana pääomasijoitusyhtiö tulee uutisissa vastaan säännöllisesti, mutta harva tietänee tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Tiivistettynä pääomasijoitusyhtiö ostaa omalla pääomallaan osuuden lupaavaksi katsomastaan yrityksestä, pyrkii kasvattamaan sen arvoa noin 5–7 vuoden aikana ja myy osuutensa pois.

Pääomasijoitusyhtiön menestyksen kannalta on tärkeää löytää uusia lupaavia yrityksiä ostettavaksi. Kun kiinnostavan yrityksen toiminnassa on murroskausi, kuten sukupolven vaihdos, pääomasijoitusyhtiölle avautuu toiminnan paikka.

– Me menemme juttelemaan vanhalle omistajalle ja kysymme, miten yritystä viedään eteenpäin. Jos hän haluaa luopua siitä jonkin ajan kuluessa, me voimme tulla omistamaan siitä vähemmistö- tai enemmistöosuuden. Sitten katsotaan, löytyykö yrityksen sisältä toiminnan jatkajia.

– Me olemme mukana siinä, että jatkajille saadaan rahoitus onnistumaan, jotta yrityksellä on rahaa lunastaa vanhalta omistajalta omistus pois, Lempiälä selittää.

Ostettavan yrityksen näkökulmasta pääomasijoitusyhtiö auttaa sitä rahoituksen hankinnassa ja siten kasvussa.

– Kasvu vaatii aina rahaa. Jos yritys ei ole toiminut pitkään eikä sillä ole vahvaa pääomaa, me vahvistamme sitä, jolloin myös pankkirahoituksen saanti helpottuu.

Lempiälän mukaan pohjalaismaakunnissa on monipuolinen ja lupaava kattaus pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden toiminta on jo voitollista mutta joissa on vielä kasvun varaa. Start up -yrityksistä Wedeco ei Lempiälän mukaan ole kiinnostunut.

– Siinä siemenvaiheessa me emme ole mukana, vaan nämä yritykset ovat toimineet jo joitakin vuosia ja pystyvät jo itse tekemään tulosta. Eli on todisteita, että heidän tekemisilleen löytyy kysyntää.

Ostetun yritysten rivakan kasvun kannalta toimitusjohtajan olennainen toimikenttä on yrityksen hallituksessa.

– Hallituksen kautta ohjataan toimivaa johtoa ja sitä, mihin suuntaan mennään. Toki tuodaan ne omat kontaktit ja kanavat mukaan niin, että yritys ehkä löytää uusia yrityksiä, asiakkaita ja ideoita, miten toimintaa voisi kehittää.

Kasvattaakseen omistamiaan yrityksiä pääomasijoitusyhtiö pyrkii niputtamaan saman toimialan pieniä tai keskisuuria yrityksiä isommiksi.

– Mietitään löytyykö toimialalta muitakin saman alan yrityksiä, joita tämä yritys voisi ostaa niin, että siitä tulisi isompi ja kannattavampi. Silloin se kiinnostaa jo monia muitakin ostajia.