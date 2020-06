Länsipuiston koulun uutistietäjät palkittiin – Nuorten kiinnostus uutisia kohtaan vaihtelee

– Osa nuorista on innostunut menestyttyään kilpailussa ja monet sellaiset nuoret, joiden koulutodistukset eivät ole kymppejä täynnä, pärjäävät tässä kilpailussa hyvin, mutta sitten on myös heitä, jotka eivät vain innostu tai välitä lukea uutisia, Björklind sanoo.

Uutisveikkauksella on ollut hyvät puolensa, mutta kaikkia se ei ole saanut innostamaan lukemaan uutisia.

– Itse henkilökohtaisesti olen intohimoinen sanomalehden lukija ja pidän erittäin tärkeänä kaikenlaista lukemista. Jos pidemmät kirjat eivät maistu, niin lyhyempien uutisten lukeminen on hyvä vaihtoehto, kertoo Länsipuiston aineopettaja ja uutisveikkausta vetävä Merja Björklind.

Uutisveikkaus on toteutettu yhteistyössä Keskipohjanmaan kanssa jo lähes 30 vuotta. Nuoret lukevat kilpailun aikana viikoittain Keskipohjanmaata ja vastaavat lehden uutisten pohjalta laadittuihin kysymyksiin yhteiskuntaopin tunneillaan. Keskipohjanmaa myös palkitsee parhaat onnistujat jokaiselta rinnakkaisluokalta ja kaikilta luokilta parhaiten menestynyt saa stipendin.

Eivätkö nuoret seuraa uutisia?

Anu Jylhä

Viime vuosina on paljon pohdittu nuorten medialukutaitoa ja lähdekriittisyyttä. Varsinkin poikien lukuintoon – tai innottomuuteen – on otettu paljon kantaa. Aihe on tietenkin tärkeä, sillä nykymaailmassa uutisia ja valeuutisia tehtaillaan milloin mistäkin kanavasta ja lähteestä.

Merja Björklindin mukaan nuorten kiinnostus ja asenne uutisten seuraamista kohtaan vaihtelee paljon. Yleisesti ottaen nuorten tietämys maailmalla tai lähellä tapahtuvista asioista on kuitenkin hänen mukaansa vähäinen. Oikeiden uutisten löytäminen ja niistä kiinnostuminen on yhä haasteellisempaa jatkuvasti kasvavan tietotulvan vuoksi.

Björklind toteaa, että Länsipuiston koulussa pidettävän uutisveikkauksen 30 vuoden historian aikana uutisten seuraaminen nuorten keskuudessa on muuttunut.

– 30 vuotta sitten lähes joka kotitalouteen tuli sanomalehti, nykyään yhä harvemmin. Nuoret seuraavat uutisia paljon somen kanavien kautta ja eri iltalehdet ovat suosittuja lähteitä. Julkkisten elämästä tiedetään enemmän kuin paikallisista asioista.

Yhdeksäsluokkalainen Ville Jakku kokee, että uutisten seuraaminen on yläasteikäisellekin tärkeää.

– On hyvä tietää, mitä maailmalla tapahtuu. Uskon, että ikätoverini seuraavat uutisia aikalailla samaan tapaan kuin minäkin – suuria uutisia ja aiheita, jotka kiinnostavat heitä.

Aarni Puolitaival on samaa mieltä ikätoverinsa Jakun kanssa siitä, että ajankohtaisissa asioissa perässä pysyminen on tärkeää.

– Ehkä nuoret ylipäänsä voisivat lukea uutisia enemmän. Silloin tällöin juttelemme kaveriporukassa jostain mielenkiintoisesta tapahtumasta, hän pohtii.

Merja Björklind toimii yhteiskuntaopin, historian sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana. Hän tutustuttaa nuoria seuraamaan uutisia joka yhteiskuntaopin tunnillaan, kun luokassa katsotaan yhdessä sen päivän Ylen Aamu-uutiset.