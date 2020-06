Haapajärven Kojootit tavoittelee Speedwayn SM-mitalia haapajärvisellä joukkueella – Seuraavaksi vuorossa on kotikisa Kauniskankaalla: Kojoottien joukkueenjohtaja Juho Ruuska: "Osuva kuvaus speedwaypyörästä on vanhan mummopyörän runko, johon on laitettu 500-kuutioinen moottori"



Haapajärven Moottorikerhon Kojootit kisaavat Speedwayn SM-liigassa kaudella 2020. Kuvassa nuori ja lupaava Antti Vuolas. Juhani Lind

Speedwayn SM-liigan kausi 2020 starttasi Seinäjoen Routakalliolla viime viikon tiistaina. Sarja viedään läpi tällä kaudella viidellä joukkueella, joista Keskipohjanmaan levikkialueen kunniaa edustaa Haapajärven Moottorikerhon Kojootit.