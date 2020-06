Ilkka Salmi johtaa satojen miljoonien eurojen koronantorjuntaa – EU:lle halutaan mahdollisuus hankkia suojavälineitä myös itse



EU-komissio on käynnistänyt mittavan Emergency Support Instrument -ohjelman koronapandemien torjunnan tehostamiseksi. Katastrofivalmiuden ja ehkäisyn johtajaksi komissioon viime vuoden lopulla nimitetty Ilkka Salmi kertoo, että pelastuspalvelutoimintoihin on hankkeessa ohjattu 220 miljoonaa euroa, jotka tulevat yhteensä 2,7 miljardin euron kokonaisrahoituksesta, jonka EU on varannut koronantorjuntaan.