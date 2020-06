Lukijan mielipide: Kaustisen poliisin toiminnasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Muutama päivä sitten (ennen 25.6.) olin pyörällä liikkeellä Kaustisen keskustassa 7-vuotiaan poikani kanssa. Kaustisen keskustassa on vain neljä suojatietä, jos ajetaan Toholammin suunnalta kohti Evijärveä. Tällä kyseisellä pyöräretkellä olimme jäädä auton alle kolme kertaa!

Tarkoitan siis tilannetta, että olimme aikeissa ylittää suojatietä Kaustisen keskustassa. Joka kerta jouduimme väistämään täysin välinpitämättömästi kaahailevia kuskeja. Heillä ei siis ollut pienintäkään aikomusta hiljentää vauhtia suojatielle menossa olleita pyöräilijöitä kohtaan. Yksi autoilija jopa kiihdytti nopeutta, kun näki meidät.

Asia suututti itseäni siinä määrin, että huomasin Kaustisen poliisin partion olevan tupakkatauolla poliisiaseman edessä. Halusin käydä keskustelemassa heidän kanssaan asiasta. Ja kerroin heille tapahtuneesta ja toin esille toivomuksen, että olisiko Kaustisen poliisilla joskus mahdollisuus seurata tätä keskustan läpiajoliikennettä lähinnä jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, koululaisten, lasten, vanhusten näkökulmasta, jotka eivät ole autolla liikkeellä.

Nuoren konstaapelin vastaus suorastaan järkytti minua.

"Meillä on kuule muutakin tekemistä"

No, ymmärrän, että on kyseessä oli nuori konstaapeli ja minulla ei ole pienintäkään epäilystä, etteikö todella olisi riittävästi hommaa varsinkin tänä aikana, kun poliisin resursseja on kohtuuttomasti karsittu. Mutta viestini on se nyt Kaustisen poliisille ja muillekin poliiseille, että olette korkean koulutuksen saaneita valtion virassa olevia työntekijöitä. Käyttäytykää ammattinne arvovallan mukaisesti aina, koska vain sillä tavalla te säilytätte meidän kansalaisten kunnioituksen ammattikuntaanne kohtaan.

Sillä on merkitystä, kuinka puhuttelette eri tilanteissa meitä tavallisia kansalaisia. Jokainen teistä poliisimiehistä virkapuku päällä pystyy omalla käytöksellään vaikuttamaan siihen, miten teitä arvostetaan. Muistattehan sen aina.

Matti Haka

Kaustinen