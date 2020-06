Pietarsaaren Rusk-festivaalin teemoina amerikkalainen minimalismi ja taituruus – ohjelmassa on tänä vuonna paljon nykysäveltäjiä, kutsusäveltäjä mm. Andy Warhol -oopperan säveltänyt Juhani Nuorvala

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kapellimestari Anna-Maria Helsingin johtoon siirtynyt Rusk Kamarimusiikkia Pietarsaaressa -tapahtuma järjestetään tänä vuonna 17.-21.11.

Festivaaliviikon aikana järjestetään yhteensä 10 konserttia. Päänäyttämönä on Campus Allegrossa sijaitseva Schaumansali, mutta konsertteja ja muita tapahtumia järjestetään myös muualla kaupungissa.

Kahdeksatta kertaa järjestettävän festivaalin teemana on ”Less is More – More or Less”. Teeman ytimenä on amerikkalainen minimalismi, ja ohjelmassa nostetaan esiin erityisesti USA. Esimerkiksi avajaiskonsertissa kuullaan useiden amerikkalaisten nykysäveltäjien, mm. Missy Mazzolin, Franz Waxmanin, Amy Beachin ja Philip Glassin teoksia.

Minimalismille vastakohtana festivaalilla korostetaan taituruutta. Erityisesti torstai-illan konsertti More is More – Boost nostaa esille taituruuden eri muodoissa. Siellä ohjelmassa on esimerkiksi Paganinin kapriiseja, Vivaldin ja Händelin ooppera-aarioita sekä Steve Reichin teos kolmelle jousikvartetolle.

Rusk-festivaalin vuoden 2020 säveltäjäksi on kutsuttu Juhani Nuorvala. Hänet tunnetaan erityisesti minimalismista sekä urbaanin populaarimusiikin käytöstä konserttimusiikissa. Rusk-festivaalia varten on tilattu kaksi uutta teosta. Arias from Flash Flash sopraanolle ja ensemblelle perustuu Andy Warholista kertovan Flash-Flash oopperan aarioihin. Toinen teos on lyhennetty versio orkesterikappaleesta Variationes ex ”Bene Quondam". Se on Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin tilaus, jonka orkesteri kantaesitti vuonna 2017. Nuorvalalta kuullaan viikon aikana myös muita kantaesityksiä.

Beethovenin syntymän 250-vuotisjuhlavuosi huomioidaan nostamalla esiin jousikvartettomuoto. Beethoven tuli kuuluisaksi suurena kvartettouudistajana. Festivaaliviikolla yleisö pääseekin kuuntelemaan useita jousikvartettoja, tosin valtaosan niistä nykysäveltäjiltä. Yksi Rusk-festivaalin esiintyjistä on Suomen menestyneimpiä jousikvartetteihin kuuluva Meta4. Siinä soittavat viulistit Antti Tikkanen ja Minna Pensola, alttoviulisti Atte Kilpeläinen ja sellisti Tomas Djupsjöbacka.

Muita tapahtuman taiteilijoita ovat mm. viulistit Elina Vähälä, sopraano Tuuli Lindeberg, pianistit Paavali Jumppanen ja Emil Holmström, sellisti Amalie Stalheim, huilisti Niamh McKenna, klarinetisti Eneko Iriarte, cembalisti Petteri Pitko sekä pietarsaarelaislähtöinen näyttelijä Johan Fagerudd, joka lausuu runoja.

Festivaalin päätöskonsertissa esiintyy Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri Anna-Maria Helsingin johdolla. Ohjelmassa on mm. georgialaissäveltäjä Giya Kanchelin teos Silent Prayer, jossa jousiorkesterin lisäksi on viulu, sello, sähköbasso, vibrafoni ja ääniraita.