Lukijan mielipide: Soite, mitä tästä kaikesta tulee?

Voisi olettaa, että loma-aikana Soitenkin hallitus viisastuu. Erityisesti, jos malttavat kuunnella uusilla ajatuksilla olevia ihmisiä, joita tapaavat lomallaan tai joiden kanssa keskustelevat muuten vaan.

Maakunnan ihmisillä on huolia, murheita ja epävarma ja turvattoman tuntuinen olo. Soitekin on yhtenä tahona lisännyt asukkaittensa tuskaa. Perushuolena on: ”mitä tästä kaikesta tulee?”

Voi olla, ettei tästä tilanteesta millään neuvolla selvitä, eikä teoillakaan. Ovat nämä toistuvasti, vuodesta toiseen istuneet ei jakandatuolilla, mutta luulleensa sellaisella istuneensa, punoneet sellaisen köyden, ettei sitä sökkeröä saa suoraksi millään. Eikä yhtään järkevän esityksen tehnyttä asiantilan korjaamiseksi ole jätetty lokaan vetämättä.

Kun lehdistön sivuja on seurannut tilanne ei ole ollut vuosiin todellisessa hallinnassa, ei lähelläkään. Saattaahan olla niinkin, että talous on saatettu niin pysyvästi ristiriipuntaan, että kaikkien solmujen aukaisu samanaikaisesti romahduttaa kokonaisuuden. Kun yhden hoitaa johonkin jamaan karkaa toinen horisontista.

Ideologiat eivät pelasta mistään osatekijästä, etenkään kun hallinnon monilla edustajilla näyttää tarkoitus olevan vielä hämmentää soppaa. Erityinen episodi on kulkenut Soiten hallinnon kiemuroissa ilmeisesti pidemmän aikaa mukana jääviyden tarkastelu Pekka Nurmen osalta. Olen näkeväni asiassa moniulottuvuuksia Soiten johtoryhmän kärjen osalta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yksi voisi olla, että se saamattomuus, joka on rajoittanut tärkeidenkin päätöksien tekemistä ja siten paikoillaan polkemista, on hermostuttanut, kun yleisesti on tiedossa, että joku tai jotkut joukossa menisivät asioissa eteenpäin polkematta paikallaan.

Heillä Soiten johtoryhmässä vastuunkanto tuntuu olevan hukassa, aina jonkun toisen pitäisi hoitaa hommat ja seinästä pitää saada loputtomasti rahaa tekemättä asiassa mitään. Minusta vain taas tuntuu, että porukka on päässyt pahasti laukalle ja keksii koko ajan kaikenlaisia toimia ohi meidän Soiten alueen asukkaiden hyvinvoinnin, tosin itselleen ja puolueelle sentään jotain sallivan.

Vaikka Arhinmäki sanookin, ettei valtion tarvitse maksaa ikinä velkaansa takaisin, uskon kuitenkin siihen, että huolestuneita kansalaisia Soitenkin alueella on, kun Soite ottaa vain velkaa kuin viimeistä päivää ja palvelut vain heikkenevät ja karkaavat kauemmaksi ja kauemmaksi.

Ja ettei velan antaja haluaisi lainaamalleen rahalla takaisin maksua, tuskin sitä kukaan normaali kansalainen uskoo.

Paavo Peltola

Kälviä