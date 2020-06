Korona vaikuttaa kokoontumisrajoituksiin monin tavoin. Valtioneuvosto on antanut koko kevään ajan tarkkoja suosituksia ja sillä linjalla ollaan edelleen. Tämän vuoksi monet suuret yleisötapahtumat on peruttu ja pienempiä on lykätty.

Kesäkuun alkuun mentiin periaatteella, että vain kymmenen henkilöä sai olla koolla samaan aikaan. Kesäkuun alussa rajoitusta höllennettiin 50 henkilöön ja nyt heinäkuun koittaessa samaan tilaan saa THL:n ohjeiden mukaan sijoittaa turvavälit huomioon ottaen jo 500 henkilöä. Jos korona enää epidemian mittakaavassa palaa, kokoontumisrajat poistuvat kokonaan lokakuun alussa.

Vaikka kokoontumisrajoitukset ovat olleet pääsääntöisesti valtioneuvoston asettamia suosituksia, niitä on noudatettu tarkasti ja hyvä niin.

Suurta yleisöä kiinnostaa esimerkiksi rippikoulujen kohtalo. Esimerkiksi Haapajärven kirkossa on konfirmaatiota juhlistamassa usein jopa vähintään 300 henkilön yleisö. Tänä kesänä se ei ole mahdollista. Vanhempia pyydetään kutsumaan kirkkoon lähimmät ja vielä noin 50 omaista ja tuttua pääsee katsomaan juhlaa läheisen seurakuntatalon näytöltä. Tavoitteena on, että Haapajärvellä kirkossa olisi vain noin 150 konfirmaatiota seuraavaa. Ja jos ei mahdu kirkkoon tai seurakuntataloon, voi tilaisuutta seurata suorassa lähetyksessä netistä.

Useita suomalaisia kiinnostaa varmasti myös puoluejohtaja Katri Kulmunin kohtalo Keskustan puoluekokouksessa syyskuun alussa Oulussa. Suuri halli aiotaan jakaa niin, että paikalle tulevat noin 3000 kokousvierasta saadaan erillisiin 500 hengen ryhmiin, jotka eivät ole toisten ryhmien kanssa tekemisissä. Samalla noudatetaan kaikkia muita ohjeita kokousväen suojaamiseksi. Myös ruokailut tapahtuvat pienemmissä ryhmissä. Kuinka sitten hoidetaan valitsijoiden käännytys oman ehdokkaan taakse perjantaina illalla ennen ratkaisevaa puheenjohtajavalintaa lauantaina, jää nähtäväksi. Siinäkin on joka tapauksessa syytä noudattaa turvavälejä.

Kaikilla tavoin suomalainen yhteiskunta ottaa nyt askeleita avoimempaan suuntaan. Kuten tähänkin saakka koronan kurissa pitäminen riippuu ennen kaikkea meistä suomalaisista itsestämme. Mitä paremmin pesemme kätemme, mitä huolellisemmin noudatamme turvavälejä ja turvallista yskimishygieniaa, sitä lähempänä on tavallinen ja turvallinen elämä ilman koronaa.

Tavalliseen ja normaaliin avoimeen yhteiskuntaan kuuluvat joukkokokoontumiset. Siksi on oikein pyrkiä edistämään niiden järjestämistä, kunhan ei unohdeta turvallisuutta.