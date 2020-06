Hautakivien välitykselle loppu – Henry Sekki voitti pitkän taistelunsa hautakivikaupan oikaisemiseksi. Maan tapa, jonka mukaan seurakuntamestarit välittävät hautakiviä, on muuttumassa Oulun tuomiokapitulin linjauksella



Oulun tuomiokapituli on puuttunut toimintaan, jossa seurakuntamestarit välittävät hautakiviä omaisille. Hautakiviyritysten mukaan toiminta on ollut maan tapa ja se on käytössä edelleen useissa seurakunnissa.