Helsinkiläisen päiväkodin lapsella on todettu koronavirustartunta – altistuneet ovat 1–6-vuotiaita ja henkilökuntaan kuuluvia

Helsinkiläisessä päiväkodissa Daghemmet Apollossa on todettu lapsella koronavirustartunta, kertoo päiväkodin johtaja Susanne Wrede. Hän ei kommentoi, onko tartunta todettu myös useammalla.

Virukselle on altistunut Wreden arvion mukaan 6–7 lasta ja henkilökunnan jäsentä. Altistumiset ovat tapahtuneet viime viikon aikana. Tällöin päiväkodissa on ollut 16 ihmistä. Päiväkodissa on 1–6-vuotiaita lapsia.

Helsingin kaupungin ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja Niclas Grönholm kertoo, että päiväkodin lasten vanhemmille on ilmoitettu, että jotkut päiväkodin lapset ja työntekijät ovat altistuneet koronavirukselle. Virukselle altistuneet on asetettu karanteeniin.

Grönholm ei voi kommentoida, kuinka moni lapsi tai työntekijä on altistunut.

– Emme voi antaa tarkempaa tietoa yksityisyydensuojan takia, koska se on pieni päiväkoti, Grönholm sanoo.

Päiväkodissa ei ole tällä hetkellä lapsia, koska sen kesätauko alkoi maanantaina. Päiväkodin sulkeminen ei liity tartuntatapaukseen. Päiväkoti avataan uudelleen elokuussa.

Grönholm sai tiedon altistumisista sunnuntaina Helsingin kaupungin epidemiologisesta yksiköstä, joka selvittää asiaa ja ottaa altistuneisiin yhteyttä.

Daghemmet Apollossa on Grönholmin mukaan noin 60 lasta. Viime viikolla päiväkodissa oli huomattavasti vähemmän lapsia, koska monet lapsista ovat olleet jo pitkään kotona hoidossa.

Myös kotona hoidossa olevien lapsien vanhemmille on ilmoitettu tartunnasta.