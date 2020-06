Tuulivoimapuiston kaavaehdotus nähtäville heinä-elokuun ajaksi Halsualla – Alueelle kaavailtu 49 voimalaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Halsuan tuulivoimahankkeen kaavaehdotus oli kunnanhallituksen tarkasteltavana maanantaina. Kunnanhallitus päätti laittaa ehdotusvaiheen aineiston eli Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimaosayleiskaavojen kaavaluonnokset julkisesti nähtäville.

Aiemmassa vaiheessa esillä olivat laaja 54 voimalan vaihtoehto ja suppea 33 voimalan vaihtoehto. Nyt vaihtoehtoja on enää yksi: 49 voimalan ratkaisu.

Honkakankaalle sijoitettaisiin 28 voimalaa ja Kannistoon 21 voimalaa. Honkakankaan kaava-alueen pinta-ala on noin 3 500 hehtaaria. Kanniston kaava-alue on kooltaan noin 2 700 hehtaaria.

Honkakankaan kaava-alueen voimaloiden määrä on pysymässä samana, tosin Kokkonevalta siirretään kuusi voimalaa muualle. Kannistosta on vähennetty viisi voimalaa sitten valmisteluvaiheen kaavaluonnoksen. Kanniston kaava-alueen pohjoisosasta on poistettu alue. Samoin on tehty Töppösen luolikon alueelle.

Muutokset pohjautuvat erinäisiin lausuntoihin. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi hankkeen YVA-menettelystä viranomaislausunnon maaliskuun lopussa.

Lausunnon mukaan molemmat alkuperäiset vaihtoehdot olisivat toteuttamiskelpoisia. Lausunnossa tosin todettiin, että laaja vaihtoehto aiheuttaisi enemmän haittaa muun muassa maakotkille, metsäpeuroille ja Töppösen luolikon maisemalle.

Ehdotusvaiheen aineistoilla on kahden kuukauden nähtävilläoloaika, joka alkaa 2.7. Aineistoihin liittyvä tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään elokuussa.

Kunnanjohtaja Jari Penttilä arvioi, että valtuuston päätettäväksi kaavaehdotus tullee marraskuun tienoilla. Mahdollisen hyväksymisen jälkeen tuulivoimayhtiö voi hakea voimaloille rakennusluvat. Tuulivoimayhtiö OX2:n hankkeista vastaava päällikkö Olli Takalammi sanoi aiemmin Perhonjokilaakson haastattelussa (6.5.), että töihin voitaisiin päästä jo vuonna 2021.

Tuulivoimapuistosta aiotaan siirtää tuulivoimalla tuotettua sähköä valtakunnalliseen sähköverkkoon. Maakaapelien ja osayleiskaava-alueille rakennettavien muuntoasemien välityksellä sähkö kulkisi suurelle muuntoasemalle. Sen avulla tuulivoimapuisto kytkettäisiin Lestijärven–Alajärven voimajohtoon.