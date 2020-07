Aluehallintovirastoilta 1,8 miljoonaa euroa valtionavustusta toisen asteen opiskelijoiden liikunnan tukemiseen – Summasta 400 000 euroa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämiä tukia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet yhteensä 1,8 miljoonaa euroa valtionavustusta Liikkuva opiskelu -toimintaan, toisen asteen opiskelijoiden liikunnan tukemiseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon, joka myönsi 400 000 euroa 45 hankkeelle. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon kuuluu Keski-Pohjanmaan lisäksi Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pirkanmaa.

Myönnetyillä avustuksilla tuetaan liikunnallista toimintakulttuuriaoppilaitoksissa. Avustusta saaneella toiminnalla tähdätään siihen, ettäjokainen opiskelija liikkuisi tunnin päivässä.

Avustusta myönnettiin 147 hankkeelle ympäri Suomen. Hankkeissa edistetään fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa monipuolisesti kunkin oppilaitoksen omista tarpeista lähtien muun muassa vahvistamalla opiskelijoiden osallisuutta ja osaamista ja kehittämällä liikkumis- ja oppimisympäristöjä.

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä toisella asteella ja korkeakouluissa. Yhtenä tavoitteena on saada jokainen toisen asteen opiskelija liikkumaan vähintään tunnin päivässä. Tärkeää on kannustaa liikkumaan etenkin niitä opiskelijoita, jotka normaalisti liikkuvat vähän. Aluehallintovirastojen liikkuvan opiskelun avustukset tukevat osaltaan Liikkuva opiskelu -ohjelman toteuttamista.

Poikkeusoloissa oppilaitoksissa on myös haettu uusia tapoja liikuntaan, kuten etäneuvontaa.