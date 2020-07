Lukijan mielipide: Pelastuuko pörriäinen, kun ruohonleikkurit ja trimmerit viuhuvat tiuhaan pihoilla?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Aikoinaan Ranskan kuninkaiden asumislinnoista levisi muualle maailmaan muoti leikata ruohikot muutaman sentin mittaisiksi. Suomessa tapa on säilynyt.

Juhannuksen alusviikolla jokaisen asumisalueen vaiheilla vongahtelivat leikkurit, ja alueen yllä leijui vieno palaneen öljyn henkäys. Suomalainen jokamies työnsi polttomoottorileikkuriaan tarmokkaasti tai ajeli korskeasti päällä istuttavalla koneella. Naapuria ei haluttu päästää sanomaan, että raja-aidan takana kasvatellaan ruohoa ylipitkäksi. Niinpä ruoho on koko asumisalueella yhtä lyhyttä, eivätkä kukat, varsinkaan voikukat, pääse jossain reunuksella tursottamaan vapaasti hyönteisiä houkuttelemassa. Jos niin on käynyt kaivetaan vajasta trimmeri, jonka äreät ulvahtelut kuuluvat alueen kesärauhaan.

Tämä on tietysti pientä ja vähäpätöistä verrattuna laajoihin myrkytyksiin ja vaikka tiestön reunuksen parturointeihin. Sinne keikahtavat niin voikukat kuin kissankellotkin kuivahtamaan rauhassa seuraavaan vuoteen ja pörriäiset pörisevät reunuksilla turhaan.

Pelastuuko pörriäinen? Voi pelastuakin, ainakin Suomessa. Meillähän maan kamaraa on käsitelty suhteellisen pieni määrä koko pinta-alaan verrattuna. Erilaisten luonnon- ja viljelykasvien kukkimisen määrä on valtava. Silti jokainen pörriäinen on tarpeellinen sen touhutessa elämäntehtävässään, pölytyksessä. Monet ovat myös huomanneet, miten oivallinen apu mehiläispesistä on esimerkiksi mansikkapeltojen ja muidenkin pölyttämisessä.

Sauli Koivukoski, Kokkola