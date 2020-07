Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yli 50 ihmistä on kuollut alkuviikolla protesteissa Etiopiassa Oromian osavaltiossa, kertoi Reuters. Ihmiset lähtivät kaduille, kun suosittu laulaja ja muusikko Hachalu Hundessa kuoli ampumisessa maan pääkaupungissa Addis Abebassa maanantaina.

Hachalu, 34, ammuttiin, kun hän oli ajamassa autollaan. Poliisi tutkii kuolemaa ja sanoo hyökkäyksen olleen suunniteltu.

Protesteja on ollut Addis Abebassa ja muissa Oromian kaupungeissa ja kylissä. Kuolleiden joukossa on protestoijien lisäksi turvallisuusjoukkojen edustajia.

Poliisin mukaan Addis Abebassa on kuollut yksi poliisi. Kaupungissa on tapahtunut kolme räjähdystä, joissa on kuollut ihmisiä. Liiketiloja on sytytetty tuleen.

Oromot ovat Etiopian suurin etninen ryhmä. He ovat kritisoineet joutuneensa syrjään päätöksenteosta maan edellisten hallintojen aikaan.

Hachalun hautajaiset ovat torstaina. Hän oli tärkeä henkilö etenkin nuorille oromoille, joiden kolme vuotta jatkuneet veriset protestit johtivat pääministeri Hailemariam Desalegnin yllätyseroon helmikuussa 2018.

Hänen seuraajansa Abiy Ahmed on ensimmäinen oromo pääministerinä ja hänelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto.

Hachalun musiikki korostaa oromojen oikeuksia, ja kappaleet nousivat protestien tunnusmusiikiksi. Lauluissa kehotetaan oromoja puolustamaan itse oikeuksiaan, koska ulkopuolista apua ei ole luvassa.

Hachalu joutui 17-vuotiaana viideksi vuodeksi vankilaan osallistuttuaan protesteihin. Hänen suosionsa kasvoi, kun hän jäi kokemuksistaan huolimatta Etiopiaan eikä lähtenyt maanpakoon.

Hachalu oli kertonut saamistaan tappouhkauksista. Tuhannet hänen faninsa kokoontuivat sairaalalle, jonne Hachalu vietiin ampumien jälkeen, kertoi BBC. Poliisi käytti kyynelkaasua joukkojen hajottamiseksi.

Pääkaupunkiin on virrannut Hachalun kohtaloa surevia ihmisjoukkoja.

Protesteja kiihdyttivät oppositiojohtaja Bekele Gerban ja mediamoguli Jawar Mohammedin pidätykset. Heidät pidätettiin, kun Jawarin henkivartijat eivät suostuneet poliisin kehotuksesta luovuttamaan aseitaan.

Jawar on kääntynyt pääministeri Abiyn kannattajasta hänen kriitikokseen. Jawarilla on valtaa vaikuttaa Abiyn suosioon, mikä tuo hänelle haastetta ensi vuoden vaaleihin. Alun perin vaalien ajankohta oli elokuu, mutta niitä siirettiin koronapandemian takia.