Laura Läspän kolumni: Shakkimatti, Hongkong

Hongkongissa kuohuu. Kiinan hyväksymä uusi turvallisuuslaki tuli siellä voimaan tiistai-iltana.

Uusi laki kriminalisoi muun muassa separatismin, Kiinan valtion vastaisen toiminnan ja terrorismin. Kaikki hienoja sanoja.

Virallisesti laki on luotu tukahduttamaan kansallista turvallisuutta uhkaavan rikollisuuden, mutta käytännössä se tuhoaa Hongkongin sananvapauden: Turvallisuuslaki estää kaikenlaisen Kiinan valtion kritisoimisen, itsenäisyystavoitteet ja mielenosoitukset. Maksimirangaistus on elinkautinen.

Meidän tuntemamme Hongkong on menetetty: Kiina on ajanut sen nurkkaan. Sananvapaus on mennyttä. Mielenosoituksiin kyllästynyt Kiina nitisti Hongkongin kuin kärpäsen.

Shakkimatti, sanoi hongkongilainen ystäväni tilanteesta.

Kun Iso-Britannia luovutti Hongkongin Kiinalle vuonna 1997, Kiinan piti taata Hongkongille yksi maa, kaksi järjestelmää -politiikka vähintään vuoteen 2047 saakka. Sopimusta on jäljellä vielä 27 vuotta, mutta uusi turvallisuuslaki pyyhki sillä lattiaa. Kiina paljasti todellisen karvansa.

Hongkongin voisi enää pelastaa vain ulkovaltojen väliintulo. Muut maat kuitenkin vain seisovat vieressä ja katsovat, kun iso kiusaa pienempää, ja ihmekös tuo. Kiina on supervalta ja talousmahti, joka on ulottanut lonkeronsa kaikkialle. Älä pure ruokkivaa kättä, kuuluu vanha sanonta.

Olen huolissani hongkongilaisista ystävistäni. Pelkään, että heidät pidätetään. Pelkään, että pian en voi enää viestitellä heidän kanssaan ilman VPN-yhteyttä. Pelkään, että en voi enää tavata heitä.

Viimeisin voi jo osittain pitää paikkansa. Uusi turvallisuuslaki koskee nimittäin myös ulkomaalaisia.

Jos olet koskaan sanonut tai tehnyt jotain Kiinaa loukkaavaa, sinut voidaan nyt pidättää Hongkongissa ja kuljettaa Manner-Kiinaan tuomittavaksi. Jotkin maat ovat jo varoittaneet kansalaisiaan matkustamasta alueelle.

Voi siis olla, että tämän jälkeen en voi astua jalallanikaan Hongkongiin.