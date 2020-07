Kokkolan Hermeksen päävalmentaja Jere Härkälä joukkueen uusimmasta sopimuspelaajasta: "Hän pystyy pelaamaan erikoistilanteita ja on tärkeä pelaaja kaivamaan isoja aloituksia"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hyökkääjä Jerry Sammalisto jatkaa Kokkolan Hermeksen Mestis-miehistössä ensi kauden kattavalla sopimuksella.

22-vuotias Sammalisto siirtyi viime kaudeksi Hermekseen kasvattajaseura Porin Ässistä. Sammalisto teki 46 ottelussa tehopisteet 8+17 ja oli Hermeksen sisäisen pörssin toiseksi tehokkain keskushyökkääjä. Hyvänä aloittajana tunnettu keskushyökkääjä pääsi maistamaan myös liigavauhtia, kun Ässät lainasi Sammaliston yhteen otteluun talven aikana.

Nyt Sammalisto pääsee tutun valmennuksen pariin, sillä Jere Härkälä on valmentanut pelaajaa myös Porissa ja onkin tyytyväinen Sammaliston jatkoon Kokkolassa.

– Jerryllä on hyvä tulokaskausi alla Mestiksessä. Vaihtelevasta roolista huolimatta hyvät tehopisteet. Hän pystyy pelaamaan erikoistilanteita ja on tärkeä pelaaja kaivamaan isoja aloituksia. Odotuksissa on, että hän ottaa harppauksen kohti Mestiksen kärkisenttereitä, Härkälä kommentoi Hermeksen tiedotteessa.

Urheilujohtaja Pasi Tuukkanen kertoo, että Sammaliston sopimus on ollut pöytälaatikossa valmiina jo hetken aikaa.

– Siinä oli kesäkuun loppuun saakka liigapykälä. Hermeksen kannalta tietenkin hieno homma, että se ei realisoitunut.

Tuukkanen muistuttaa, että epävarma talousaika on tuonut haasteita joukkueen kasaamiseen.

– Joukkuetta on rakennettu korona-aikana niin sanotun ykkösvaiheen budjetin mukaaan, joka Erik Ahopellon ja Jerry Sammaliston sopimusten jälkeen on käytetty. Se kokonaisuus on puolet viime kauden pelaajabudjetista ja nyt meillä on erittäin laadukas ja mielenkiintoinen runko kasassa.

– Olemme neuvotelleet seuran hallituksen kanssa kakkosvaiheen budjetista, jolla rekrytoimme joukkueeseen vielä tulosyksikköön hyökkääjän sekä puolustajan. Lisäksi tarvitsemme syvyyttä puolustukseen omina sopimuspelaajina. Tämän lisäksi olemme laskeneet, että saamme 2–4 kenttäpelaajaa liigalainoina ensi kauden joukkueeseen, Tuukkanen selvittää.