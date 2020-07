Vähäsateinen ja lämmin sää laskenut järvien, jokien ja pohjaveden pinnat tavanomaista alemmalle Keski-Pohjanmaallakin – Happamuustilanne vastaa ajankohdalle tyypillisiä olosuhteita

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vähäsateinen ja lämmin sää on laskenut järvien, jokien ja pohjaveden pinnat tavanomaista alemmalle tasolle Pohjalaismaakunnissa kesäkuussa, kerrotaan ELY-keskuksen tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan pohjalaismaakunnissa jokien virtaamat ovat ajankohtaan nähden hyvin pieniä. Luonnonjärvien ja tekojärvien pinnat laskivat jo kesäkuun aikana loppukesälle tyypillisille tasoille.

Myös monet alueen säännöstellyistä järvistä ovat laskeneet lähelle säännöstelyn alarajaa, missä ne eivät ole olleet aiemmin mittaushistorian aikana jo tässä vaiheessa kesää. Esimerkiksi Kalajärven tekojärvi on nyt kesäkuun lopussa muutaman sentin päässä kesäajan alarajasta.

Säännösteltyjen järvien juoksutuksia on pienennetty kesäkuun aikana säännöstelylupien mukaisiin minimivirtaamiin, tiedottaa ELY-keskus.

Perhonjoen alaosalla virtaama oli kesäkuun lopulla noin 4 m3/s. Tämänhetkinen vesitilanne on seurausta kesäkuun lämpimistä säistä ja pienistä sademääristä. ELY-keskus muistuttaa, että kesäkuun sää on ollut poikkeuksellisen kuivaa ja jos kuivuus jatkuu, voivat järvet laskea jopa poikkeuksellisen alas. Maaperä on nyt niin kuivaa, että sateita tarvitaan runsaasti, jotta niiden vaikutukset näkyisivät vesistöissä.

Sen sijaan happamuustilanne jokivesissä vastaa tyypillisiä kesän olosuhteita pH:n ollessa pääosin 6-7 välillä. Vähäisistä sateista ja siten vähäisistä huuhtoumista johtuen olivat ravinne- ja kiintoainepitoisuudet varsin alhaisia. Alivirtaamaolosuhteissa tyypillisesti korostuvat asutuksen ja teollisuuden jätevesien vaikutukset veden laatuun, kun taas hajakuormituksen vaikutukset lievenevät.

Ajankohdalle tyypillisesti pohjaveden pinnankorkeudet ovat olleet laskussa koko kesäkuun ajan. Lämpimän ja kuivan alkukesän takia pohjavedenpinnat ovat tosin jo nekin laskeneet tavanomaisen tason alle.