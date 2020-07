Kokkolalainen Jani Maljanen viihtyy kentänhoitajan työssä, jossa työvuoroja on myös viikonloppuisin: "Kentällä on usein lintuja ja jäniksiä juoksemassa kentän poikki. Niissäkin on vahtimista."



Jani Maljanen ehtii siirtämään Kirkonmäen kentän kastelulaitteita työpäivän aikana moneen kertaan. Seppo Järvelä

Minkälainen viikonloppu sinulla yleensä on? – Olen töissä Kokkolan Kirkonmäen urheilukentällä kahtena viikonloppuna kolmesta.