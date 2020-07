Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Lääke- ja rokotekilpavarustelu käy kiivaana

Brittiläinen sanomalehti The Guardian uutisoi tiistaina, että Yhdysvallat ostaa markkinoilta kaiken remdesivir-lääkkeen. Kyseessä on virustautien hoitoon tarkoitettu lääke, jonka arvellaan tehoavan alustavien tutkimustulosten mukaan myös koronavirukseen. Guardianin mukaan lääkeainetta ei ole saatavilla muille maille ainakaan kolmeen kuukauteen.

Lääketeollisuus pyrkii valmistamaan koronavirukseen tepsiviä lääkkeitä mahdollisimman rivakasti. Riittävätkö aika, valmistamisvauhti ja sitä myötä tuotteet markkinoilla, kun käytännössä kaikki valtiot odottavat kuumeisesti apua? Jääkö muille mitään, jos vakavarainen valtio tekee suurinvestoinnin?

Toimivaa koronavirusrokotetta kehitetään samaten kiireellä eri puolilla maailmaa. Maailman terveysjärjestö WHO:n toukokuisessa luettelossa oli yli sata rokotehanketta. Rokote valmistuu aikanaan, kenties jo syksyllä. Aivan niin nopeasti se ei välttämättä ole yleisessä käytössä. Valmistuskapasiteetti on nostettava suureksi, ja toisaalta rokote on todennettava turvalliseksi ja virukseen tehoavaksi.

Suomella on monia tapoja hankkia rokote. Se voi esimerkiksi hankkia rokotteen suoraan omiin nimiinsä tai liittyä EU-maiden hankinta-allianssiin. Itse rokotteen hankkimalla ei joudu jakamaan hankintaa toisten maiden kanssa, eli käytettävät rokoteannokset voi hyödyntää maksimaalisesti. On mahdollista, että rokote on helpommin saatavilla, laadukkaampi tai siitä koituu vähemmän kustannuksia, kun liittyy allianssiin. Aktiivinen on joka tapauksessa oltava – keinosta viis.

Se lienee realismia, ettei Suomi ole jonon kärjessä maiden keskinäisessä listauksessa rokotehankinnoissa. Maalaisjärjellä ajattelisi, että väkiluvulla ja taloudellisilla resursseilla on merkitystä. Kumpikaan osa-alue ei kestä vertailua suuriin maihin. Epidemiatilanne ei myöskään ole maassamme niin paha kuin vaikkapa Yhdysvalloissa tai Brasiliassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronavirusrokotteen hankintatapa on hankintaproblematiikan yksi puoli. Keskeinen ongelma on myös se, ketkä ja kuinka monet saavat rokotetta. Ihanteellisessa tilanteessa jokainen ihminen maailmassa saisi halutessaan rokoteannoksen.

Tuotannollisista ja hankintapoliittisista syistä näin ei tule käymään. Jälkimmäinen tekijä on viittaus kahteen asiaan. Ensinnäkään valtioiden rokotebudjetit ja -tarpeet eivät ole läheskään identtisiä. Toisekseen useimmissa maissa – lähestulkoon kaikissa – rokotebudjetti on rajallinen. Ei voida hankkia sellaista määrää rokotetta, että erästä riittäisi takuulla jokaiselle kansalaiselle.

Miten rokotejako maissa organisoidaan? Mitä todennäköisestä priorisoinnista seuraa kansanterveyden ja -talouden kannalta? Muun muassa nämä kysymykset ovat pohtimisen arvoisia.