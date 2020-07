Jarno Herrasen kolumni: Hyvin on Suomi pärjännyt koronaa vastaan, mutta ottelupallo on vielä naulaamatta

Kotimaiset palloilusarjat saatiin kunnolla vauhtiin, kun myös jalkapallon Veikkausliiga ja miesten Superpesis starttasivat tällä viikolla. Koska kummassakin sarjassa kauden aloitus venyi heinäkuun puolelle, tarkoitti se sitä, että katsomoissa sai olla yli 500 henkeä.

Superpesiksen puolella yleisömäärät pysyivät vielä maltillisina, sillä torstain avauskierroksen viiden pelin keskiarvoksi tuli 1128 katsojaa. Veikkausliigassa pantiin paremmaksi, kun heikoin yleisömäärä oli Inter–RoPS-ottelun 1487 katsojaa. Eniten katsojia veti SJK:n kotiavaus, kun Seinäjoella matsia oli seuraamassa 2300 silmäparia.

Valitettavasti ihan putkeen Veikkausliigan avauskierros ei mennyt, sillä joissakin katsomoissa viis veisattiin turvaväleistä. Samaa ongelmaa on ollut havaittavissa yhteiskunnan avaamisen jälkeen myös terasseilla, puistoissa ja uimarannoilla.

Koronaviruspandemia pysäytti urheilun kuukausiksi lähes kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Jos ylipäätään tarkastelee Suomen ja koronaviruksen välistä ottelua, niin tennistermein Suomen voisi todeta johtavan 5–1.

Hyvin on Suomi koronaa vastaan pärjännyt, mutta valitettavasti peli on vielä kesken. Se viimeinen ottelupallo on edelleen naulaamatta, eikä sitä saisi unohtaa. Uusia koronavirustarjuntoja todetaan Suomessa edelleenkin ja viimeisin koronaan liittyvä kuolemantapaus on perjantailta. Lukemat eivät ole lähelläkään kevään numeroita, mutta koska uusia tartuntoja ilmenee, tautia Suomessa edelleen on. Se tarkoittaa sitä, että peli on vielä kesken. Sen takia meidän tulisi muistaa käyttäytyä ihmisittäin vielä hetki.

Olin viime viikonloppuna paikalla sekä Kokkolan Pallo-Veikkojen että Kannuksen Uran kotiavauksissa. Jonkinlaista pakkautumista katsomoissa oli havaittavissa, mutta pääsääntöisesti katsojat muistivat huolehtia turvaväleistä ja seurasivat pelejä riittävän etäällä toisistaan.

Iso peukku KPV:lle siitä, että kuuluttaja jaksoi moneen kertaan muistuttaa turvaväleistä sekä kenttäalueella olevista käsideseistä. Uran pelin osalta peukku menee katsojille, jotka malttoivat jonottaa myyntipisteille riittävin etäisyyksin.

Koronaviruksen yllä leijuu edelleen paljon kysymysmerkkejä. Tuleeko toinen aalto? Jos tulee, niin milloin ja kuinka rajuna? Milloin rokote on valmis ja milloin rokotetta on riittävä määrä kaikille?

Niin kauan kuin avoimia kysymyksiä on, siihen asti voimme vain omalta osaltamme pitää huolen, ettei virus pääse Suomessa uudelleen jylläämään. Onneksi keinot ovat yksinkertaisia, sillä tavalliset käytöstavat auttavat jo pitkälle.

Muistetaan pitää ne turvavälit, eikä yskitä tai aivastella toisia päin. Muistetaan pestä kädet säännöllisesti ja käyttää tarjolla olevia käsidesejä, kun mennään kauppaan, terasille tai urheilutapahtumaan. Ei se niin vaikeaa ole.