Kokkolan Rakkaus ja Runo Festival haluaa rikkoa taiteen rajapintoja ja tuoda ruohonjuuritason esiintyjät yhteen – "Kaupunkifestivaali lähellä ihmistä"

Kokkolan Rakkaus ja Runo Festival järjestettiin tänäkin kesänä, vaikka aluksi heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna pidettävä tapahtuma oli tarkoitus siirtää syksyyn. Päätös festivaalien järjestämisestä tuli hieman ennen juhannusta. Festivaalien taiteellinen johtaja ja tuottaja Keke Lammassaari ei tiedä tarkkaa syytä, miksi alkuperäinen päätös pyörrettiin.

– Keski-Pohjanmaan Kirjoittajayhdistys Pränttärit arvioivat, että tällaisen pienen tapahtuman järjestäminen on turvallista. Myös Kokkolan kaupungin kulttuuritoimelta tuli lupa, Lammassaari kommentoi tilannetta.

Kokkolan Rakkaus ja Runo -festivaali järjestetään tänä vuonna jo kuudetta kertaa. Kolmipäiväisen festivaalin aikana luvassa on muun muassa runonlausuntaa, runo stand up:ia, näytelmiä sekä elävää musiikkia. Tänä vuonna kaikki esiintyjät ovat paikalliselta harrastelijakentältä.

– Lähtökohtaisena ajatuksena on yhteisöllisyys. Olen kerännyt eri kulttuurialojen pieniä toimijoita samaan tapahtumaan, kertoo Lammassaari.

Tämän vuoden festivaalit alkoivat Kokkolan kaupunginkirjaston Patiolta, jossa Musiikki- ja puhetaitoyhdistys He-Li-Kat ry lausuivat kuuntelijoiden toiverunoja. Ohjelma jatkuu iltapäivällä Vohvelikahvilaan, joka onkin festivaalien monivuotinen yhteistyökumppani. Sunnuntaina ohjelma jatkuu Kahvila Sahan runohetkellä sekä illalla pääsee nauttimaan musiikkiesityksistä.

Epätietoisuudesta johtuen Lammassaari aloitti festivaalien järjestämisen varmuuden vuoksi helmi-maaliskuussa.

– Minulla on sen verran paljon kontakteja, että soittelin tämän vuoden esiintyjät yhden päivän aikana. Joillekin muutaman viikon varoitusaika oli liian lyhyt, mutta monelle se taas ei ollut este, Lammassaari kertoo.

Alunperin idea tällaisten festivaalien järjestämiseen on lähtenyt Lammassaarelta itseltään, kun hän on kiertänyt vuosia itse esiintymässä erilaisilla runofestareilla. Lammassaari kertoo myös, että vaikka kaupungissa on paljon runoilijoita ja kirjoittajia, sanataidetapahtumat puuttuivat lähes kokonaan.

– Halusin, että kulttuurin sisäisiä rajapintoja rikotaan ja taiteiden välisiä yhteisöjä luotaisiin lisää, Lammassaari muistelee.

– Kokkolassa on hieno historia runouden parissa sekä hyviä kirjoittajia. Ajattelin, että olisi ihana saada pieniä kulttuuritoimijoita samaan tapahtumaan. Tietääkseni Suomessa ei myöskään ole toista rakkaus ja runo festivaalia, hän jatkaa.

Festivaalien slogan "Kaupunkifestivaali lähellä ihmistä" kuvaa sitä, kuinka kulttuuri halutaan tuoda kaupunkiin lähelle ihmisiä esimerkiksi juurikin kahviloihin, puistoihin tai kirjastoon. Sen lisäksi tällä halutaan myös laskea tapahtuman esiintyjien osallistumiskynnystä.

Lammassaari osallistuu itse festivaalin järjestämiseen paitsi suunnittelijana myös esiintyjänä. Hän muun muassa lausuu tapahtumassa runoja ja musisoi. Esiintyvä taiteilija, laulaja-lauluntekijä, runoilija Keke Lammassaari voitti 2012 Annikin runofestivaalin järjestämän KIIMA – eroottisen runon kirjoituskilpailun.