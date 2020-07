Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Soitelle uusia huolia entisten päälle – pakottaako lausuntokierroksella oleva sote-uudistus Kruunupyyn jättämään Soiten vai vaihtamaan maakuntaa?

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa olisi ehkä tultu toimeen ilman uusia huolenaiheitakin. Tuloksettomia taloustalkoita on kestänyt nyt parisen vuotta ja tarina jatkuu niin kauas kuin silmä siintää. Koronan tuomat lisäkulut eivät ole harjoitusta yhtään helpottaneet.

Sanna Marinin hallituksen pyrkimys saattaa lopultakin maaliin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on ravisuttamassa Soiten perusrakenteita. Yli tuhatsivuinen sote-esitys on vasta lausuntokierroksensa alussa, mutta lähtökohta on selvä: kunnat hakevat palvelunsa omasta sote-maakunnasta eikä aisan yli hyppimistä suvaita. Kun Kruunupyyn kunta ei Keski-Pohjanmaan maakuntaan kuuluu, sen olisi esityksen mukaisesti joko vaihdettava maakuntaa tai haettava palvelunsa Pohjanmaan sote-maakunnasta.

Soiten hallituksen ja valtuuston puheenjohtajilla tuntuu olevan oleellisesti erilaiset näkemykset Kruunupyyn mahdollisen lähdön vaikutuksista. "Ihmisten kannalta se ei ehkä olisi paras mahdollinen ratkaisu, mutta ei se Soitea lopulta niin hetkauttaisi", toteaa hallituksen puheenjohtaja Veikko Laitila (kesk.) Keskipohjanmaalle.

Valtuustoa johtava Sari Innanen puolestaan näkee Soiten toiseksi suurimman jäsenkunnan menetyksen tyystin toisin: "Kruunupyyn pois jäämisellä olisi aivan valtavat seuraukset, eikä vähiten Soiten ruotsinkielisten asiakkaiden palveluihin", Laitilan tavoin keskustalainen Innanen puolestaan arvioi.

Kovin oudolta tuntuu, että Soiten korkeimpien luottamushenkilöiden – vieläpä samaa puoluetta edustavien – näkemykset Kruunupyyn pysymisestä tai lähtemisestä ovat näin erilaiset.

Kyse on tietysti muustakin kuin kuntayhtymästä. Kruunupyyssä hallituksen esitystä on luettu huolestuneena. "Jos siirrymme Pohjanmaan sote-palveluihin, palvelut löytyvät Pietarsaaren Malmin sairaalasta, Vaasan keskussairaalasta ja Turun yliopistollisesta sairaalasta", kruunupyyläiset Tapani Myllymäki, Henrik Huhta ja Carl-Johan Enroth purkivat huoltaan Keskipohjanmaan jutussa (30.6.).

Kolmikon mielestä Kruunupyyn olisikin vaihdettava maakuntaa, mutta se siirto on poliittisesti kaikkea muuta kuin yksinkertainen.

Ylipäätään maakuntarajojen muuttaminen on varsinkin keskustalaisille paha peikko. Valtakunnan tasolla eniten huomiota on saanut Etelä-Savon tilanne. Kovia aluepoliittisia iskuja kokenut Savonlinnan seutu (Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava) pelkää Savonlinnan keskussairaalan näivettämistä ja haluaa siirtyä Etelä-Savosta Pohjois-Savoon.

Keskustalle maakuntahallinto on ollut ikiaikainen haave suurin piirtein Santeri Alkion päivistä saakka. Maakuntien pirstomisen pelätään rapauttavan kokonaisuuden, minkä vuoksi jopa savonlinnalainen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on yhdessä läntisen Savon puolelta Pertunmaalta kotoisin olevan niinikään keskustalaisen maatalousministeri Jari Lepän kanssa vedonnut Savonlinnan päättäjiin maakunnallisen yhtenäisyyden säilyttämisen puolesta.

Aikaa lausuntojen antamiseen sote-esityksestä on vielä yli kaksi ja puoli kuukautta (25. syyskuuta saakka). Hallituksen tavoitteena on, että uudet sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavat maakunnat aloittaisivat toimintansa vuoden 2023 alussa. Pitääkö tuo aikataulu, on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Lähihistorian valossa vetoa siitä ei ainakaan kannata lyödä.