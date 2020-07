Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola

Kokkolan Tullimäessä vietettiin sunnuntaina valtakunnallista avoimien puutarhojen päivää, jossa halukkaat puutarhan omistajat päästivät palstoillensa vierailijoita. Tullimäen siirtolapuutarhalle tämä teemapäivä oli neljäs osallistumiskerta.

Kelta-musta lippu portin pielessä kertoo, kenen mökkipuutarhaan vieraat ovat tervetulleita.

– Mökkiasukkaat puurtavat menemään koko kevään ja kesän puutarhojensa parissa, joten tällaisella päivällä annetaan omanlaisensa mahdollisuus tulla kiertelemään mökkien pihoille asti, Tullimäen siirtolapuutarha yhdistyksen sihteeri Irmeli Riipi kertoo.

Liisa Torikka on yksi heistä, jonka puutarhan portilla liehuu keltainen viiri.

– Viime vuosina vierailijoita on käynyt yli toista sataa, joten toivotaan, ettei tänään sataisi vettä, Torikka tuumaa.

Mikä saa osallistumaan avoimien puutarhojen päivään vuodesta toiseen?

– Kun on paljon tehnyt töitä, niin on myös ihana näyttää työn tulos muillekin. Sen lisäksi vierailijoiden kanssa on mukava vaihtaa ajatuksia puutarhan hoidosta, Torikka perustelee.

Torikan runsaasta puutarhasta löytyy perennoja, pensaita ja puita. Kesäkukkia hän ei ole juurikaan istuttanut muuta kuin ruukkuihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Ajatuksena minulla on ollut sellainen lehtometsä, jossa olisi myös puolivarjoisia ja varjoisia paikkoja, Torikka kuvailee.

Torikka on jo 20 kesän ajan puuhannut omalla siirtolapuutarhapalstallaan.

– Jokainen puutarhanomistaja toteuttaa täällä omia unelmiaan ja siksi kaikki puutarhat ovat yksilöitä, Torikka pohtii.

Avoimet puutarhat -päivä on valtakunnallinen kerran vuodessa järjestettävä päivä, jolloin kaikki halukkaat puutarhan omistajat saavat vastaanottaa vieraita omaan puutarhaansa ympäri Suomea.

– Todella hyvin on meillä käynyt väkeä ja vuosi vuodelta myös enemmän, Irmeli Riipi sanoo.

Keski-Pohjanmaalta avoimet puutarhat -päivään osallistui seitsemän puutarhaa. Tapahtuman järjestää Puutarhaliitto.