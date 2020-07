Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomella ei ole varaa halpaan palvelun, jossa hintalapun sanelee vapaasti rehottava ihmiskauppa ja työntekijöiden riisto.

Helsingin Sanomien tutkivan journalismin uutinen viikonloppuna suomalaisten työmarkkinoiden hyväksikäytetyistä uhreista sai pääministeri Sanna Marinin ottamaan välittömästi kantaa tilanteeseen Twitterissä. Marinin mielestä tällaista ihmiskauppaa voitaisiin pyrkiä estämään taloudellisilla sanktioilla. Rikoksen pitäisi olla niin suuri taloudellinen riski työnantajalle, että se hillitsisi maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden hyväksikäyttöä.

Ehkäpä myös työn tilaajaa voitaisiin syyttää rikoksesta? Artikkelin mukaan Espoo osti siivouspalvelut yritykseltä, joka oli Helsingin käräjäoikeudessa saanut tuomion työriidasta. Siivouspalvelut yksityistänyt Vantaa teki samoin viime vuonna. Osti palvelut yritykseltä, jonka taustalla on lukuisia väärinkäytöksiä ja rikostutkintoja.

Suomen rikoslain mukaan esimerkiksi varastetun pyörän ostanut syyllistyy tekoon, joka on rikoslain mukaan myös rangaistava teko. Suomalaisia varoitellaan koko ajan nettikaupan vaaroista. Jos joku tuote on mahdottoman halpa, sitä ei kannata hankkia.

Siivousalan palveluja ostavan tahon on vaikeaa laskea, kuinka paljon yksi ihminen voi siivota tunnissa, mutta jos palvelu on huomattavan edullinen, pitäisi päättäjienkin pohtia, kuinka se on mahdollista.

Toistaiseksi esille noussut siivoojien riisto ja suoranainen orjuutus on enemmän Etelä-Suomen ongelma. Esimerkiksi Kokkolassa kaupungin palkkalistoilla ovat omat siivoojat, joten kaupunkilaiset voivat nukkua ensi yönsäkin hyvällä omatunnolla. Maakunnan kouluissa ja päiväkodeissa eivät tee kesäaikaan työtä vuorotta ja ilman palkkaa ihmiskaupan uhrit, vaan kaupungin työntekijät. Sen sijaan Soitessa siivousta on kilpailutettu säännöllisesti jo 1990-luvulta. Otsikoihin nämä ostopalvelut ovat nousseet lähinnä huonon laadun, mutta myös vakituisten työntekijöiden etuuksien menetyksenä.

Nyt esille nostettu siivousala lienee vain jäävuoren huippu. Vastaavanlaista riistoa tehdään niin rakennuksilla kuin Suomen maaseudulla. Seitsemän vuotta sitten Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi uusikaarlepyyläisen muovialan yrityksen omistajat ihmiskaupasta ja törkeästä kavalluksesta kahdeksi ja puoleksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen. Ihmiskaupan uhreja oli parikymmentä. Pari vuotta myöhemmin Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa puitiin Kokkolassa toimineen nepalilaisravintolan tapausta. Hovioikeus hylkäsi syytteet ihmiskaupasta, mutta velvoitti ravintoloitsijan ja yhtiön korvaamaan entiselle työntekijälle 28 000 euron palkkarästit sekä 5 000 euroa kärsimyksistä.

Kuvitelma Suomesta oikeusvaltiona on saanut pahan kolauksen. Toistaiseksi riistettyjä ihmispoloja on auttanut vain rikosuhripäivystys. Ammattiliittojen rooli näyttää kovin vaisulta. Työministeri Tuula Haatainen on asettanut työryhmän ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi, mutta sekään ei riitä. Riistoon on puututtava välittömästi. Meillä ei ole varaa halpaan palvelun, jossa hintalapun sanelee vapaasti rehottava ihmiskauppa ja työntekijöiden riisto.