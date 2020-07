Lukijan mielipide: Tyhjänpäiväisiä sanoja

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Brändi on kuin vale, jolla uskotellaan jotakin jostain. Esimerkiksi vaateteollisuus on häikäilemättömästi ja tuloksekkaasti käyttänyt tätä valheellista uskottelua lätkäisemällä ”hikipajoissa” lapsityövoimalla tuotettuihin vaatteisiin brändimerkkinsä. Ja me maksamme kympin farkuista 140 euroa.

Samaa temppua yritetään tehdä myös silloin, kun kaupunkien päättäjät päättävät maksaa vaikka satatuhatta euroa siitä, että joku mainostoimisto saisi aikaiseksi sanoilla luodun mielikuvan, jolla ”muutaman kymmenen euron kaupungista yritetään tehdä tuhansien arvoinen”.

Tämä hullutus on ollut vallalla pitkään, niinpä jokaisen kyläraitinkin edustalla seisoo toinen toistaan typerämpiä mainostauluja, joissa yritetään brändätä paikkaa johon olet saapumassa. Koko touhu on jo aikoja sitten kärsinyt inflaation ja tullut merkityksettömäksi.

Kaupungin, paikkakunnan tai maakunnan imago syntyy kokemusten kautta ja leviää suusanallisesti, tai paremminkin netin ihmemaailman kautta. Mitä näen, aistin, koen ja kuinka minuun suhtaudutaan, on satakertaa tehokkaampaa brändäystä, kuin kovalla hinnalla hankitut tyhjänpäiväiset sanat.