Pietarsaaressa epäillään tapahtuneen törkeä raiskaus – Poliisi kaipaa vihjeitä punaisesta pakettiautosta

Pohjanmaan poliisilaitoksella on tutkittavana epäilty törkeä raiskaus. Vuonna -94 Pietarsaaren seudulla asuva nainen on ilmoittanut hänen joutuneen Pietarsaaren Vanhan Sataman suunnalla raiskausrikoksen. Epäilty raiskaus on tapahtunut aamuyöllä lauantaina 4.7.2020.

Ilmoittaja oli kävellyt Pietarsaaren Vanhan Sataman suunnalla, jolloin hänet oli kolme miestä väkivalloin sullonut punaisen pakettiaton kuljetustilaan. Kyseisen auton tavaratilassa hän oli joutunut epäillyn rikoksen kohteeksi.

Nainen sai tapahtuman yhteydessä fyysisiä vammoja, jotka eivät kuitenkaan ollut laadultaan sairaalahoitoa vaativia. Poliisilla ei ole tällä hetkellä tietoa tekijöiden henkilöllisyydestä.

Poliisi pyytää yleisöltä vihjeitä muun muassa epäillyn kolmikon liikkeistä sekä ajoneuvoista. Vihjeet voi lähettää osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi