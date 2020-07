Laura Läspän kolumni: Laiha, unohda kehopositiivisuus!

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Olen pluskokoinen nainen, ja käytän paljon Instagramia. Vielä pari vuotta sitten minusta tuntui, etten nähnyt sosiaalisessa mediassa sellaisia vartaloita kuin minulla. Pohdin usein, onko minulla lupaa olla niillä alustoilla, jotka tuntuivat vilisevän vain laihojen ihmisten kuvia. Koin ulkopuolisuutta, ja julkaisin vain kasvokuvia itsestäni.

Vajaa vuosi sitten löysin kehopositiivisuusliikkeen. Se on muuttanut asennettani: asiasanoilla #kehopositiivisuus tai #bodypositivity jaetut kuvat muistuttavat minua päivittäin siitä, että myös minulla on oikeus näkyä somessa.

On upeaa nähdä, kuinka kehopositiivisuus on inspiroinut ihmisiä. Haluaisin kuitenkin nostaa esiin sen, kuinka #kehopositiivisuus on löytänyt tiensä myös teidän laihojen ihmisten kuviin.

Tämä voi suututtaa, mutta kehopositiivisuus ei ole laihoja varten. Te ette tarvitse sitä. Te näette itsenne näköisiä kehoja päivittäin mainoksissa, mediassa, sosiaalisessa mediassa, televisiossa. Lakatkaa käyttämästä liikettä oman egonne pönkittämiseen ja tykkäysten kalasteluun.

Alunperin kehopositiivisuuden tarkoitus oli tuoda näkyviin kehoja, jotka poikkeavat yhteiskunnan asettamasta, hyvin kapeasta ulkonäkömuotista. Kehopositiivisuus on siis paitsi pluskokoisten, myös esimerkiksi tummaihoisten, sukupuolivähemmistöjen, kehitysvammaisten ja liikuntaesteisten liike. Siis kaikkien heidän, jotka eivät tunnista itseään median luomasta kuvastosta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

En tarkoita, etteivätkö laihat ihmiset voisi tai saisi kärsiä ulkonäköpaineista, en todellakaan. Yhteiskuntamme asettaa erityisesti naisille aivan mahdottomia ulkonäkövaatimuksia. Mutta se, että te julkaisette kuvia, joiden kuvateksteissä vakuutatte, että myös teillä on selluliittia ja myös te pidätte itseänne välillä rumina, vie näkyvyyttä itse ongelmalta.

Jättäkää kehopositiivisuus meille, jotka sen tuomaa turvallista tilaa tarvitsevat, ja puhukaa mieluummin vaikka kehorauhasta. Se on aivan yhtä tärkeää. Meillä jokaisella on oikeus saada näyttää itseltämme ja pukeutua niin kuin haluamme.