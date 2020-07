Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Korona raivoaa maailmalla, Suomi säästynyt pahimmalta

Koronapandemia raivoaa täydellä voimalla maailmalla. Eilen Yhdysvalloissa todettiin vuorokauden aikana Johns Hopkins -yliopiston tietojen mukaan 60 209 uutta koronavirustartuntaa, ja päiväkohtaisia koronaan liittyviä kuolemia maassa raportoitiin 1114 kappaletta. Luku on uusi päiväkohtainen ennätys USA:ssa.

Kaikkiaan Yhdysvalloissa on siis todettu jo melkein 3 miljoonaa koronatartuntaa ja yli 131 300 koronakuolemaa. Suurin piirtein yhtä paha tilanne on myös muun muassa Brasiliassa ja Intiassa.

Euroopassa tilanne alkaa pikku hiljaa helpottaa. Rajuilla rajoittamistoimilla aletaan päästä voiton puolelle myös eteläisessä Euroopassa Italiassa ja Espanjassa. Naapurimaassa Ruotsissa ei vielä voida huokaista. Monessa suhteessa mallimaana pidetty Ruotsi on osoittautunut tässä asiassa huonoksi kansalaistensa suojelijaksi.

Suomi on onneksi kärsinyt koronan aiheuttamista terveyshaitoista suhteellisesti vähän, vaikka jokainen vakava sairaustapaus ja kuolema ovat tietysti olleet liikaa. Virkkeessä on tavallaan suotta sana onneksi. Suurin ansio koronan suitsimisessa kuuluu maan harjoittamalle politiikalle. Virheitä on tehty, mutta pääsääntöisesti homma on hoidettu mallikkaasti. Korona muuten kuvaa varsin hyvin sitä, että politiikkatoimilla on suuri merkitys tavallisten ihmisten elämälle. Ei ole yhdentekevää, kuka kulloinkin yhteisistä asioista päättää.

Silti ei Suomessakaan voida koronaa vielä ajatuksista sulkea. Korona on taltutettu vasta, kun sitä vastaan on saatu käyttöön toimiva rokote.

Hallituksen politiikan lisäksi suomalaisia ovat suojanneet luontaiset etäisyydet. Asumme ja toimimme luontojaan kaukana toisistamme. Viisi ja puoli miljoonaa ihmistä on Helsinkiä lukuun ottamatta ripoteltu kauas toisistaan. Maailman metropoleissa kontaktien välttäminen on paljon vaikeampaa kun kymmenet miljoonat ihmiset joutuvat väkisin olemaan väentungoksessa halusivat tai eivät. Korona ja muut kulkutaudit jylläävät siellä väistämättä tai ainakin tartuntojen estäminen on siellä Suomea huomattavasti vaikeampaa.

Vaikka korona riehuu edelleen maailmalla, on oikeasuhtaista ja järkevää vapauttaa elämää siellä, missä tautia ei enää sanottavasti tätä nykyä esiinny. Silti yhteiskunnan vapauttaminen pitää tapahtua hallitusti ja asteittain, turvallisuus edellä. Se on viime kädessä yksilön mutta myös liike-elämän etu.