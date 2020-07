Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolaan on kaipailtu yleistä saunaa, jonne pääsisi saunomaan myös kesällä. Enää lauteille mielivien ei tarvitse tyytyä vain Vesiveijarin saunaosastoon, vaan löylyyn pääsee myös Palmassa, jossa on startannut jo toista kesää peräkkäin kaikille avoin kesäsauna. Palman kiuas on kuumana tiistaisin ja torstaisin kello 18–21.

Yli 15-vuotiailta ja aikuisilta saunamaksu on kuusi euroa. Sitä nuoremmat saunovat ilmaiseksi. Ykspihlajan Reiman ja Avantouintiseura Kuutin jäsenet saunovat hieman edullisempaan hintaan.

Palman rantasaunalla on kaksi puolta: sekasauna ja naisten sauna. Molemmat puolet on vastikään uusittu, ja erityisesti naisten pukuhuone takkoineen on erityisen viihtyisä.

Tavallisesti sekasaunan puolelle mahtuu liki viisikymmentä saunojaa ja naisten puolellekin puolet tästä.

– Koronaviruksen vuoksi meillä on nyt rajoitus, että sekasaunassa saa olla korkeintaan kymmenen henkeä ja naisten saunassa kuusi henkeä kerrallaan, Ykspihlajan Reiman taloudenhoitaja Matti Hourula kertoo.

Palman kalliolla sijaitseva sauna on Ykspihlajan Reiman omistuksessa. Talviaikaan saunalla järjestetään avantouintia 4–5 kertaa viikossa. Toiminta perustuu talkootyölle. Puuhamiehet ja -naiset löytyvät Ykspihlajan Reiman ja Avantouintiseura Kuutin riveistä.

Yleisten saunavuorojen lisäksi Palman rantasaunaa voi vuokrata yksityiskäyttöön.

– Joka vuosi joku porukka tulee tänne myös oman paljun kanssa, Hourula kertoo.

Palman yleiselle saunavuorolle voi ottaa mukaansa omat saunaeväät, Avantouintiseura Kuutin puheenjohtaja Marjut Marttila vinkkaa. Kalliolla sijaitseva nuotiopaikka on suosittu makkaran grillaajien keskuudessa.

– Mukava nähdä, että grillipaikka ja hyppytorni vetävät tänne nuorisoa ja lapsiperheitä, Marttila sanoo.

Marttila viihtyy rantasaunalla usein. Kävijöiltä hän on kuullut kehuja paikan tunnelmasta. Sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeä osa saunomista.

– Täällä on sellainen sosiaalinen ryhmäkuri, sanaton sopimus siitä mistä aiheista lauteilla sopii puhua, Marttila kertoo.