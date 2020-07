Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan poliisista kerrotaan, että Seinäjoen Prisman Kultatähti-liikkeessä viime viikon torstaina tapahtuneen kultasepänliikemurron tutkinta on edennyt siihen vaiheeseen, että poliisilla on tiedossaan ”muutamia tekijäkandidaatteja”.

– Suoranaista nimeä meillä ei vielä ole, mutta muutamia tekijäkandidaatteja, kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Jari-Matti Marttala Pohjanmaan poliisista.

Poliisi epäilee teosta kolmea mahdollisesti ulkomaalaista miestä. Marttala ei osaa arvioida, ovatko epäillyt enää Suomessa.

– Varsin nopeasti saimme lähetettyä tietoa epäillyistä rajapisteisiin. Toki aikaa on kulunut, eli on mahdollista, että epäillyt ovat päässeet poistumaan maasta, mutta on mahdollista, että epäillyt ovat Suomen puolellakin, Marttala kommentoi.

Koska poliisilla ei ole tiedossa epäiltyjen tarkkoja nimiä, kansainvälistä etsintäkuulutusta ei ole tehty. Marttala kuitenkin kertoo, että välittömästi tutkinnan alettua poliisi on tehnyt myös kansainvälistä yhteistyötä.

Marttala ei avaa tarkemmin, millaista kansainvälinen yhteistyö on.

– Heti alusta alkaen tutkinnassa otimme vahvasti huomioon sen, että tekijät ovat mahdollisesti ulkomaalaisia, Marttala sanoo.

Marttala muistuttaa, että identiteetin vaihtaminen on ”erilaista” kuin Suomessa.

Marttala kertoo, että poliisi on saanut joitain havaintoja yleisöltä tapahtumiin liittyen. STT:n uutiset kertoi viikonloppuna, että kultasepänliikkeeseen murtauduttiin katon kautta. Pohjanmaan poliisi ei vielä ole tarkentanut tekotapaa tutkinnallisiin syihin vedoten.

Kultasepänliikkeestä varastettiin arvotavaraa noin 300 000 euron edestä. Asiaa tutkitaan törkeänä varkautena.

Poliisi pyytää edelleen havaintoja kolmesta miehestä ja heidän käyttämästään ajoneuvosta Seinäjoella.

Epäilty kolmikko on poistunut Hyllykallion Prisman alueelta torstaina 2. heinäkuuta noin aamuseitsemän jälkeen. Ilmoitus varkaudesta on tullut viime torstaina puoli kymmenen aikaan aamupäivällä.

Yleisövihjeet pyydetään lähettämään osoitteeseen: vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.