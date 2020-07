Pysäköintisotku sakenee Kokkolan rautatieasemalla: ohjeet pysäköinnin maksamisesta puuttuvat edelleen, vaikka virhepysäköinnistä uhataan 60 euron valvontamaksulla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan rautatieaseman Vaasansillan puoleissa päässä on edelleen kyltti, joka kieltää pysäköinnin muutoin kuin kiinteistön haltijan luvalla. Asia on herättänyt kovan porun, koska kyltistä ei saa selkoa siitä, mistä kiinteistön haltijan tavoittaa tai miten alueella pysäköinnin voisi maksaa. Selväksi tulee kuitenkin se, että luvattomasta pysäköinnistä tulee 60 euron valvontamaksu.

– Onhan tämä ollut aikamoinen kaaos! Miten voidaan tällainen asia saada näin solmuun, ihmettelee rautatieasemalla autovuokraamo Sixtia pitävä Markku Hackspik.

Koska mistään ei voi kysyä, kansa on vaeltanut Hackspikin tiskille asemalle.

– Olen ainut elävä ihminen rautatieasemalla, ehkä siksi. Toki siellä on taksikuskien kahvitupa, siellä on saattanut olla samanlainen ryysis, tuumaa Hackspik.

Hän nosti ensin kätensä pystyyn, kunnes ryhtyi selvittämään asiaa.

– Ihmisiä alkoi tulla siinä määrin, että katsoin parhaaksi ottaa asiasta selvää. Ja niinhän se on, että parkkialue muuttui maksulliseksi. Parkkiaikaa voi ostaa Moovyn kännykkäsovelluksella ja se maksaa euron tunti tai kymmenen euroa vuorokausi, tietää Hackspik.

Miksi ohjetta ei sitten näy missään?

– Sepä se, paikalle on tuotu väärä kyltti, kertoo yrittäjä.

Hänen yrityksensä on vuokralla rautatieasemalla Senaatti Asema-alueet -yrityksellä. Kyseinen valtion firma hallinnoi vanhaa asemaa ja etelänpuoleista parkkipaikkaa – juuri tätä yksityisen pysäköinninvalvonnan alle siirtynyttä aluetta.

– Sain tietää Senaatin yhteyshenkilöltä, että heinäkuun alusta Kokkolan, Porin, Rovaniemen ja Kemin parkkialueet ovat siirtyneet Pysäköintiturvalle, joka hoitaa alueen pysäköinnin valvonnan. Parkkiaikaa voi ostaa Moovy-parkkipalvelusta, jonka sivuilla kerrotaankin asiasta. Nyt vain on käynyt niin, että paikalla on väärä kyltti tai tämä olennainen tieto on jäänyt pois kyltistä, kertoo Hackspik.

Hackspikin mukaan tilanne on aiheuttanut kaaoksen.

– Viime perjantaina oli varmaankin sataa autoa sakotettu ja ihmiset kävivät kuumana kuin hellankoukku. Seuraavana päivänä parkkifirma keräsi sakkolaput pois niistä autoista, jotka olivat vielä jäljellä, kertoo yrittäjä.

Voiko sitten sakottaa, jos ohjeet pysäköinnin maksamisesta puuttuvat? Hackspikin selvityksen mukaan ei voi.

– Perusteita sakottamiseen ei ole, jos kyltti on vajavainen tai virheellinen.

Hän tarkentaa vielä tietoonsa saamat asiat: paikalle ei tule parkkiautomaattia, vaan pysäköinnin voi maksaa ainoastaan kännykkäsovelluksella. Valvonta näkee sovelluksen tiedoista, onko pysäköinti maksettu.

– Samat kyltit siellä on edelleen paikalla, mutta nyt ei ole enää sakkoja jaeltu.

Hän kuvailee aseman parkkeeraustilannetta tällä hetkellä erikoiseksi. Toisen puolen alueesta omistaa Väylävirasto, jonka intresseissä on ihmisten liikkuvuuden parantaminen.

– Siinä ei ole ongelmaa, mutta tämän toisen puolen omistaja Senaatti pyrkii tietysti voiton tavoitteluun eikä siinä mitään, mutta selvät ohjeet pysäköintiin pitäisi tietysti olla, toteaa Hackspik.

Hän tietää, että sekasotku on satanut myös kaupungin pysäköinninvalvonnan laariin.

– Siellä kuulemma langat soi kuumina jatkuvasti, mutta eiväthän he voi asialle mitään tehdä, tietää Hackspik.