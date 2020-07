Kokkola on jälleen jenkkifutiskaupunki – Karleby Goatsin päävalmentaja Ari Laukkonen kentälle menosta: "Se tunne on varmaan aika lähellä sitä kuin lähtisit sotaan. Se on jännittävä paikka monelle"



Täysillä eteenpäin. Karleby Goatsin Lauri Vironen ja Taneli Virkkala painivat taustalla, kun Teemu Vasalampi pinkoo jaardeja pallo käsissään. Markku Jokela

Kokkolan Kippari-halliin on kokoontunut keskiviikkoiltana motivoitunut ja äänekäs porukka. Kyseessä on lokakuussa pystyyn pistetty Karleby Goats AFC – Keskipohjanmaan levikkialueen ainoa amerikkalaisen jalkapallon, kansanomaisesti jenkkifutiksen tai jefun, joukkue.