Kokkolassa vuokrat nousseet nopeammin kuin Vaasassa ja Seinäjoella – Asukasluvassa ei suuria muutoksia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomen Vuokranantajien tekemän vuokramarkkinakatsauksen mukaan Kokkolassa vuokrat ovat kasvaneet viimeisen vuoden aikana suhteellisesti enemmän kuin esimerkiksi Vaasassa tai Seinäjoella. Tuoreet havainnot vuokramarkkinoilta kuitenkin viittaavat vuokrakehityksen hidastumiseen.

Vuodessa vuokrataso on noussut Kokkolassa 1,1 prosenttia. Suhteellisesti kasvu on ollut nopeinta kolmioissa ja isommissa asunnoissa.

Kokkolan asukasluvussa ei ole tapahtunut neljän viimeisen vuoden aikana suuria muutoksia.

– Jos työpaikkakehitys vahvistuu Kokkolassa, väestön väheneminen voi myös kääntyä kasvuksi. Investoinnit suurteollisuusalueelle ovat olleet kasvussa. Maakuntakeskus hyötyy myös suoraan ja välillisesti Keski-Pohjanmaalle kaavailluista kaivos- ja tuulivoimahankkeista. Kokkolan kehitysnäkymät ovat hyvät, kunhan korona ei sotke alueelle suunniteltuja yksityisiä investointeja, arvioi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Kokkolassa vuokra-asuntojen keskimääräisen markkinointiajan trendi on ollut vuoden 2018 alun huippulukemien jälkeen laskussa. Viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa markkinointiaika on alittanut vertailukaupunkien Vaasan ja Seinäjoen kehityksen. Keskimääräinen markkinointiaika oli kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaksi viikkoa, mikä on viikon lyhyempi kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla.

Kokkolassa kaikissa huoneistotyypeissä on touko-huhtikuussa ollut laskua vuokrapyynneissä suhteessa alkuvuoteen. Erityisesti kaksioissa vuokrapyynnit ovat nopeasti laskeneet kasvujakson jälkeen. Myös uusien vuokrasuhteiden keskivuokra on kaupungissa hyvin lähellä vallitsevaa vuokratasoa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Kokkolassa tuoreet havainnot viittaavat vuokrakehityksen hidastuvan. Lyhyen aikavälin muutoksien tulkintaan liittyy kuitenkin aina epävarmuutta. Kokkola on teollisuuskaupunki ja sen vuokramarkkinatkin seuraavat työpaikkojen kehitystä pitkällä aikavälillä. Tärkein mittari vuokramarkkinoiden näkökulmasta onkin se, kuinka alueen teollisuus selviää koronakriisistä. Työpaikkakehityksen näkymät vaikuttavat myös Kokkolan Rautatientorin ja linja-autoaseman ympäristöön lisärakentamisen suunnitelmiin, Rokkanen arvio.