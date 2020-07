Poliisi pyytää vihjeitä Kaustisen katoamiseen liittyen – Poliisilla syytä epäillä, että kadonnut surmattu, poliisin julkaisemien kuvien perusteella toivotaan uusia vihjeitä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan poliisi kertoo, että esitutkinta koskien Kaustisella 16. kesäkuuta kadonneen 21-vuotiaan nuoren miehen kohtaloa on edennyt. Tutkinnassa on tullut esiin seikkoja, joiden perusteella poliisilla on vahvat epäilyt, että kyseinen nuori mies on surmattu kyseisenä iltana. Jo aiemmin poliisi tiedotti, että rikoksesta on todennäköisin syin taposta epäiltynä vangittuna kaksi Kaustisella asuvaa miestä.

Poliisi on tämän viikon aikana suorittanut maastoetsintöjä muun muassa menehtyneen ihmisen jäännösten etsimiseen erikoistuneilla poliisikoirilla. Surmatun jäännökset ei ole löytynyt. Etsinnät on suoritettu Kaustisen ja Vetelin kunnan alueilla.

Poliisi pyytää kahta henkilöä esittävään kuvaan liittyen vihjeitä, missä kuva olisi voitu ottaa. Poliisi pitää varsin mahdollisena, että kyseinen valokuva on otettu kesäkuussa 16.–17. välisenä yönä ja, että kuvauspaikka liittyy surmatun kätkemiseen.

Valokuvassa on myös punainen Toyota Carina -merkkinen henkilöauto, joka on ollut vangittujen käytössä. Poliisi pyytää tietoa auton liikkeistä kesäkuun 16.–17. väliseltä ajalta.

Mahdolliset havainnot tai muut tiedot pyydetään ilmoittamaan lähimmälle poliisiasemalle tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi

