Etsintä-alueen laajuus vaikeuttaa Kaustisen henkirikoksen uhrin löytymistä – Vinkkejä kaipaava poliisi on kuitenkin toiveikas



Kaustisen epäillyn henkirikoksen uhri on vieläkin kateissa. Uhrin jäänteitä on etsitty Kaustisen lisäksi Vetelistä. Tutkinnanjohtaja Ove Storvall kertoo, että poliisi on käynyt maaston lisäksi läpi joitakin alueen vesistöjä.