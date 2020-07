Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ravintoloiden rajoituskurimus hellittää maanantaina, kiitos rauhallisen tautitilanteen – Alan yrittäjät ja edunvalvontajärjestö ovat pitäneet kiinni oikeuksistaan

Ravintoloiden aukioloa, anniskeluaikoja sekä asiakasmääriä koskevat rajoitukset loppuvat maanantaina. Erinäiset rajoitukset ovat vaikeuttaneet ravintoloiden toimintaa kolmisen kuukautta. Ravintoloitsijat ovat epäilemättä iloisia rajoitusten purkamisesta. Elinkeinon harjoittaminen ei ole enää niin vahvasti ehdollistettua.

Ravintoloiden avaaminen on ollut asteittaista ja valtakunnallisesti yhdenmukaista. Ei siis ole otettu huomioon alueellisia tartuntaeroja. Tätä on kritisoitu, mutta toisaalta varman päälle pelaamalla on pidetty koronavirus aisoissa.

Rauhallinen tautitilanne onkin pääsyy siihen, että ravintolatoiminta voidaan palauttaa mahdollisimman lähelle koronavirusrajoituksia edeltänyttä aikaa. Ennallistaminen onnistuu puitteiden eli aukioloaikojen ja asiakasmäärien osalta. Asiakaskäyttäytyminen tai taloudelliset resurssit eivät tietenkään ole vielä entisen veroisia.

Mahdollisuutta höllentää rajoituksia on tarkasteltu tasaisin väliajoin. Halua vyön löysentämiseen on ollut varmasti päättävillä toimielimillä. Täysin ilman ulkopuolista painetta päätökset eivät ole syntyneet. Ravintola- ja matkailuala on pitänyt ääntä tilanteestaan. Rajoituksia ja niistä koituvia seurauksia on kommentoitu – niistä kysyttäessä tai omatoimisesti. Lobbauksella lienee työntövaikutuksensa.

Viittausta lobbaukseen ei pidä tulkita kritiikkinä ravintola- ja matkailualaa kohtaan. Ne ovat valjastaneet retoriikan onnistuneesti käyttöönsä. Puhumisen tapa on ollut apua pyytävä ja vaativa argumentteja unohtamatta, mikä on tehonnut. Tukea kaihoavista sektoreista oivaksi verrokiksi soveltuu urheilu. Eräissä lajeissa ja sarjoissa kehnon tilanteen surkuttelu on hallinnut keskustelua.

Pyytämisen intensiteetti on ollut erilainen, mikä on näkynyt rajoituspolitiikassa aiempina kuukausina. Edustava esimerkki on yli 500 henkilön kokoontumisrajoituksen ja terassien asiakasmäärän välillä vallinnut epäsuhta kesäkuussa. Saatettiin päätyä tilanteeseen, jossa terassilla sai istuskella yli 500 ihmistä, kun taas muutaman kilometrin päässä urheiluseuran oli tyydyttävä pariinsataan katsojaan. Tätä kontrastia ei tautitilanne selitä.

On toki niinkin, että yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta urheilu ja elintarvikebisnes eri muodoissaan eivät ole verrannollisessa asemassa. Ihmisiä ravinnossa pitävät toimijat eli kaupat ja ravintolat on priorisoitu elintoimintojen kannalta tarpeellisten muttei välttämättömien alojen edelle.

Puhumalla voidaan tehdä paljon muttei kaikkea. Tautitilanne on määrittänyt ja määrittää vastedeskin sen, miten yhteiskunnan rattaat pyörivät. Jotta pahimpien pelkojen, kuten toisen aallon, toteutumiselta vältyttäisiin, on jokaisen kannettava yhä vastuunsa.

Päättäjien, ravintola-alan, minun ja sinun.