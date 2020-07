Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sunnuntai-iltana Nivalassa Kyösti Kallion ala-asteen pihassa ulkopaikkakuntalainen 16-vuotias tyttö loukkaantui mopon osuttua häneen. Puoli yhdentoista aikaan illalla nuori mopon kuljettaja ajoi vauhdikkaasti liian läheltä tyttöä ja seurauksena tästä, joku mopon ulkoneva osa osui tyttöä oikean nilkan seudulle aiheuttaen loukkaantumisen. Tyttö vietiin ambulanssilla päivystykseen vakavasti loukkaantuneen nilkkansa vuoksi.

Tekijä oli poistunut kiireellä paikalta jäämättä selvittämään aiheuttamaansa vahinkoa. Kulkuneuvon väri oli mahdollisesti vaaleanpunainen, mutta tiedot väristä olivat ristiriitaiset.

Paikalle hälytetty ensihoito ja poliisi tapasivat paikalla ainoastaan loukkaantuneen tytön. Silminnäkijät olivat ehtineet poistua paikalta. Poliisin oltua heihin yhteydessä heiltä ei saatu tietoa kuljettajan henkilöllisyydestä, vaikka poliisi epäilee vahvasti sen olleen heidän tiedossaan.

Poliisi haluaa vedota nuorten vanhempiin, jotta edesvastuuton ajelu Nivalan keskustassa saadaan kuriin ennen kuin sattuu peruuttamaton vahinko. Lisäksi poliisi pyytää vanhempia tarkistamaan jälkikasvunsa moottoroidun kaluston ja estämään laittomilla ja myös laillisilla vehkeillä häiritsevät ja piittaamattomat ajelut Nivalan keskustassa sekä muualla yleisillä teillä ja alueilla.

Nivalassa on tullut poliisille hälytyksiä heinäkuun aikana lähemmäs parikymmentä, joissa keskustassa asuvat ihmiset valittavat mopojen sekä moottoripyörien silmittömistä ja häiritsevistä ajamisesta. Silmiin pistävää ilmoituksissa on myös se, että kyseiset ajoneuvot on yleensä mainittu kilvettömiksi.