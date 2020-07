Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koronavirusepidemia ja sitä seuranneet rajoitukset peruuttivat kevään punkkibussikiertueen Keski-Pohjanmaalla. Näyttää kuitenkin siltä, että peruuntumisesta huolimatta rokotteet eivät ole jääneet ottamatta. Kokkolan terveyskeskuksessa TBE-rokotteiden määrät ovat olleet tänä vuonna kasvussa.

Vuonna 2019 Kokkolan terveyskeskuksessa annettin hieman yli neljäsataa rokoteannosta. Kuluvana vuonna rokotteita on annettu jo 540.

– Siitä on kyselty nyt enemmän kuin aiempina vuosina, kertoo Soiten tartuntatautihoitaja Suvi Rekilä.

Rekilän arvio on, että aiempina vuosina rokotteita on otettu paljon juurikin punkkibussissa. Punkkibussi on helppo vaihtoehto, koska sinne rokotteen voi mennä ottamaan ilman reseptiä. Kokkolalaiset rokottautuvat myös Kokkolan keskusapteekissa, jossa rokotuksen voi hoitaa ajanvarauksella kauppareissun yhteydessä.

Koska Keski-Pohjanmaa ei kuulu puutiaisaivokuumeen riskialueeseen, täällä rokotetta ei voi saada ilmaiseksi. Rekilä pitää keskipohjalaisia valveutuneina: luonnossa ja riskialueilla paljon liikkuvat hankkivat rokotteita ahkerasti.

– Ymmärtääkseni täällä otetaan punkkirokotteita paljon, vaikka ne ovat omakustanteisia. On hyvä, että rokotesuojasta huolehditaan, Rekilä sanoo.

TBE-rokote, niin sanottu punkkirokote, on punkkien eli puutiaisten levittämältä puutiaisaivotulehdukselta suojaava rokote. Harhaanjohtavasta nimestään huolimatta TBE-rokote ei suojaa siis itse punkeilta eikä rokote estä punkkia tarttumasta ihoon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Puutiaisaivotulehdus eli puutiaisaivokuume on TBE-viruksen aiheuttama aivotulehdus. Sen oireita ovat muun muassa kuume, päänsärky, niskajäykkyys ja mahdolliset neurologiset oireet. Oireita ilmenee vain 10–30 prosentilla tartunnan saaneista, mutta suurelle osalle varsinaiseen aivokuumeen sairastuneita jää pitkäkestoisia tai jopa pysyviä keskushermosto-oireita.

Tauti on hankalin ikääntyneillä. Lapsilla tautia esiintyy vähän, ja harvoin vakavana. Puutiaisaivotulehdukseen ei ole olemassa lääkkeitä.

Rokotetunkin henkilön on hyvä suojautua punkin puremilta peittävällä vaatetuksella.

TBE-rokote ei suojaa iho-, hermosto- ja niveloireita aiheuttavalta borrelioosilta, joka on punkkien levittämistä taudeista yleisin. Punkit voivat myös Suomessa levittää myös harvinaisempia sairauksia. Punkin puremasta voi saada myös harvinaisen liha-allergian. STT:n mukaan Suomessa on todettu vain jokusia tapauksia. Ruotsissa liha-allergiapotilaita on löydetty muutama sata.

Punkkirokotuksen perusrokotussarjaan kuuluu kolme annosta vuoden aikana. Ensimmäinen tehoste annetaan kolmen vuoden kuluttua. Sen jälkeen tehosterokotuksia annetaan ikäryhmästä riippuen kolmen ja kymmenen vuoden välein.

Alle 50-vuotiaiden kohdalla suositukset muuttuivat muutama vuosi sitten. Ennen tehoste annettiin viiden vuoden välein. Muuttunut käytäntö on aiheuttanut jonkin verran hämmennystä ja epäselvyyttä.

– Alle 50-vuotiaille riittää nykyään tehoste kymmenen vuoden välein, Rekilä kertoo.

Kyse ei ole siitä, että TBE-rokote olisi vaihtunut tai jollain tavalla muuttunut. Kyseessä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositus, joka poikkeaa rokotevalmisteessa olevista ohjeista. THL:n suositus perustuu tutkimustilastoon. Rekilän mukaan on normaalia, että suosituksia päivitetään.

– TBE-rokotus on verrattain uusi rokote, ja tutkimustieto lisääntyy koko ajan. Esimerkiksi jäykkäkouristusrokote on ollut käytössä todella kauan ja senkin tehosteväliä pidennettiin muutama vuosi sitten.