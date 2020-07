Kun Neristanista tuli siperialainen pikkukaupunki neljä vuosikymmentä sitten – Lauantaina esitettävä Jan Olaussenin dokumentti Älä katso kameraan kertoo amerikkalaisen tv-elokuvan Suomi-osuudesta.



Neljä vuosikymmentäsitten Kokkolassa filmattiin amerikkalaista tv-elokuvaa Pako (Coming out of the Ice). Elokuva pohjaa Neuvostoliiton vankileireille tuomitun Victor Hermanin elämäkertaan, ja tuolloin moiset filmaukset eivät olleet Suomessa mikään läpihuutojuttu.