Lukijan mielipide: Fäbodan alueen rannat jätettävä rauhaan

Mitä tämä iglu-hössötys oikein meinaa? Kolmelle iglulle ja rantasaunalle on annettu suuret odotukset: talouden pelastaminen, turistien houkuttaminen, Fäbodan majoitusongelmien ratkaisu.

Fäbodaan on unohtunut 30 vuotta sitten laadittu rakennuskaava, joka periaatteessa mahdollistaa iglujen sijoittumisen rantakallioille. Me Pietarsaaren vihreät toivomme, että uusi maakuntakaava 2040 tavoittaa asiasta päättävät tahot. Uusimmassa kaavassa Fäbodan ranta on merkitty virkistysalueeksi.

Maailma ja ihmiset ovat muuttuneet. Fäbodan kauniita rantakallioita ei saa yksityistää minkään ikivanhan kaavoitusvirheen vuoksi, vaan mahdolliset uudisrakennukset tulee sijoittaa nykyajan tarpeita vastaavaan paikkaan.

Teimme vuosi sitten aloitteen, jossa pyysimme kaupunkia tekemään kokonaissuunnitelman kaupungin matkailukohteista ja virkistysalueista. Vähän aikaa sitten kaupunkiin perustettiin työryhmä pohtimaan Joutsenen, Fanta Sean, uimahallin ja Fäbodan muodostamaa kokonaisuutta. Tämän työryhmän on annettava tehdä työnsä rauhassa! Sen on laaja-alaisesti ja tasa-arvoisesti, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, saatava tehdä suunnitelmansa valmiiksi. Julkisen tilan rakennushankkeiden on seurattava kaupunkilaisten tarpeita, ei toisinpäin.

Fäbodaa on sanottu kaupunkilaisten olohuoneeksi, eikä suotta. Se on nykyään ympärivuotisessa käytössä. Jokainen uusi rakennus luo ympärilleen yksityisalueen: yksikään hotellivieras ei varmasti tule sietämään pyöräilijöitä, suunnistajia, lenkkeilijöitä tai lapsiperheitä eväsretkellään näköetäisyydellä lasiseinäisestä saunastaan. Puheet siitä, että Fäboda säilyisi entisenlaisena virkistysalueena iglukylän lomassa, eivät pidä paikkaansa.

Pietarsaaren vihreät toivovat, että koko Fäbodan alueen kehittämistä mietittäisiin kokonaisuutena, kaupunkilaisten tarpeista käsin. Missä iglut palvelisivat tarkoitustaan paremmin, tuhoamatta tätä yhtenäistä luonnontilaista virkistysaluetta?

Fäbodan alueen rannat tulee jättää rauhaan, kaupunkilaisten ja kesävieraiden vapaaseen, luontoa kunnioittavaan käyttöön.

Pietarsaaren vihreät

De Gröna i Jakobstad