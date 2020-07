Kirkkovaltuusto hyväksyi Suvannon pappilan ostotarjouksen Ylivieskassa – Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Markus Jaatinen toisena ostajana hankkimassa lapsuudenkodin omistukseensa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt ostotarjouksen Suvannon pappilasta. Yhteisen tarjouksen ovat tehneet Kaarron Rakennus Oy perustettavan yhtiön lukuun Mikko Kaarto sekä Markus Jaatinen yhtä suurin osuuksin.

Pappila on ollut myynnissä tarjouskaupalla SKV Kiinteistövälitys Oy:llä. Kaarron ja Jaatisen yhteistarjouksen summa on 177 000 euroa. Myyntipäätös vaatii vielä tuomikapitulin puoltavan lausunnon ja alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kauppakirja on ehdollinen kunnes kirkkohallituksen päätös on saanut lainvoiman. Kirkkovaltuusto valtuutti talousjohtaja Kaisa Toivoniemen hyväksymään kaupan ehdot ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Suvannon pappila on papin virka-asunnoksi vuonna 1959 rakennettu 230 neliön asuinrakennus noin 3 300 neliön tontilla, joka sijaitsee erittäin kauniilla paikalla Kalajoen rannalla. Pihapiirissä on myös jo parhaat päivänsä nähnyt talousrakennus sekä vanha tontille siirretty aitta. Kiinteistöllä ei ole suojelumerkintää.

– Suvannon pappila on lapsuudenkotini. Asuin siellä vuodet 1968–1979. Sieltä on paljon mukavia muistoja, Markus Jaatinen kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hänen isänsä rovasti Esko Jaatinen toimi pitkään pappina Ylivieskassa.

Jos kauppa toteutuu, Markus Jaatisella on tarkoitus säilyttää asuinrakennus. Hän ei vielä ole täysin varma, tuleeko talo omaan käyttöön. Näin kuitenkin on ajatus.

– Vaihtoehtoja on useita. Kolmelle ihmiselle talo on turhan suuri, mutta siinä on kaksi sisäänkäyntiä, joten paritaloksi muuttaminenkin on mahdollista, hän pohtii.

Hänen tietojensa mukaan talo on rakenteiltaan kunnossa. Se on rakennettu rossipohjalle ja katto on pidetty kunnossa. Viime aikoina taloa ovat käyttäneet muun muassa partiolaiset.

– Rakennusoikeutta tontilla on jäljellä noin 300 neliötä. Talousrakennuksen purkaminen helpottaa mahdollista uudisrakentamista, Jaatinen mainitsee.

Pappila sijaitsee historiallisesti merkittävällä paikalla. Alueella on pidetty vuonna 1897 Ylivieskan ensimmäiset herättäjäjuhlat.

– Ja onhan siinä asunut oopperalaulaja Soile Isokoskikin, kun hänen isänsä oli pappina Ylivieskassa, Markus Jaatinen mainitsee.

Viimeksi pappilassa on asunut edellisen kirkkoherran Timo Määtän perhe.

Markus Jaatinen työskentelee terveyskeskuslääkärinä Ylivieskassa ja on aktiivisesti mukana kunnallispolitiikassa keskustan valtuutettuna. Hän on kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja.