Emma Halla-ahon kolumni: Ilmaista ehkäisyä ilman häpeää – Seksuaalikasvatus on jokaisen nuoren oikeus

Sanotaan, ettei ilmaisia lounaita ole olemassa, mutta miten on ilmaisen ehkäisyn laita? Itse maksoin nimittäin tietämättäni monta vuotta turhaan omasta ehkäisystäni, kunnes eräs ystäväni valaisi minua.

Uudessa hallitusohjelmassa lupaillaan ilmaista ehkäisyä alle 25-vuotiaille, mutta läheskään kaikkialla asia ei näin ole. Asuessani Jyväskylässä en saanut ehkäisyä maksutta, mutta muuttaessani Kokkolaan saan maksuttoman ehkäisyn vielä neljäksi vuodeksi. Kiitos Soitelle edelläkävijänä ja esimerkkinä tässä asiassa.

Väestöliitto ja THL ovat suositelleet kunnille ilmaista ehkäisyä jo vuodesta 2006 lähtien, mutta silti vain vajaa kolmasosa kunnista tarjoaa maksutonta ehkäisyä.

Nuorten maksuttoman ehkäisyn saatavuudessa on alueellisia eroja, koska kunnat ovat itse vastuussa nuorten ehkäisyn järjestämisestä. Tämä asettaa mielestäni nuoret eriarvoisiin asemiin. Uskon, että monen nuoren kohdalla kyse on myös rahallisesta tuesta. Ehkäisy on kallista, eikä kenenkään ratkaisuksi pitäisi jäädä ehkäisyn lopettaminen sen takia, ettei siihen ei ole varaa.

Ilmainen ehkäisy mahdollistaisi jokaisen huolenpidon omasta seksuaaliterveydestään, varallisuudesta riippumatta. Maksuton ehkäisy olisi myös tasa-arvon kannalta oikea ratkaisu, sillä heteropareilla ehkäisyn huolehtiminen jää usein naisen vastuulle.

Jokaisella nuorella pitäisi olla myös luotettava ihminen kenen kanssa keskustella ehkäisystä sekä omasta seksuaaliterveydestä. Kenenkään kohdalla se ei saisi olla sivuutettu tai häpeällinen aihe. Seksuaalikasvatus on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus. Mielestäni ei riitä, että ehkäisystä keskustellaan koulussa tai kavereiden kanssa, vaan keskustelua täytyy käydä myös vanhempien tai huoltajien kanssa. Vieras terveydenhoitaja ei välttämättä ole nuorelle se kaikista luontevin ihminen lähestyä henkilökohtaisessa asiassa, vaikka ammattilainen onkin.

Jos seksiä harrastaa, niin kyllä siitä silloin pitäisi pystyä myös keskustelemaan, niin nuoren kuin vanhemmankin. Seksuaalikasvatus ja -keskustelu ovat omanlaista ehkäisyä jo itsessään. Mitään tietoa ei saa pitää itsestäänselvyytenä.