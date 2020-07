Ei igluja Fäbodaan tässä vaiheessa: Ensin tarvitaan uusi asemakaava

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tekninen lautakunta ei vuokraa Fäbodan rantaa ns. igluyrittäjille. Hankkeesta keskusteltiin, muttei äänestetty.

Päätöksen pohjana oli, että Botnia Villan havittelema alue on asemakaavassa merkitty virkistysalueeksi. Toisin sanoen kaava sallisi alueelle korkeintaan pukuhuoneita tai vessoja kuntoilijoille.

– Lautakunta päätti, että Fäbodan alueelle on laadittava uusi asemakaava, v.t. tekninen johtaja Anders Blomqvist sanoo.

– Igluhanketta ei vastustettu sellaisenaan.

Kaupunginhallitus asetti aiemmin tänä vuonna työryhmän pohtimaan Fäbodan käyttömahdollisuuksia ja -tarpeita.

– Ei voi tehdä niin, että ensin myönnetään lupa yhdelle toiminnolle pienellä alueella ja uusi asemakaava tehtäisiin sitten tuon toiminnon ympärille, Anders Blomqvist selventää.

Botnia Villa oli pyytänyt käyttöönsä 1235 neliön aluetta yhdeltä Fäbodan kallioiselta niemeltä. Alueella ei ole tonttijakoja.

Tarkoitus oli pystyttää alueelle kolme lasikattoista, hieman iglua muistuttavaa majaa, jotka seisoisivat jalaksilla. Myös saunarakennelma liittyi suunnitelmaan.

Kaupungininsinööri Harri Kotimäki huomauttaa, että hanke olisi kaatunut, vaikka tekninen lautakunta olisi suhtautunut siihen myönteisemmin

– Ympäristö- ja rakennuslautakunta ei olisi myöntänyt rakennuslupaa, koska hanke on ristiriidassa voimassaolevan asemakaavan kanssa. Toisaalta, jos igluhanke on hyvä nyt, on se varmaan hyvä vuodenkin kuluttua.

Uuden asemakaavan valmistumisen ja lainvoimaisuuden aikataulusta ei ole takeita, mutta sellainen ei syntyne vähemmässä kuin vuodessa.