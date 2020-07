Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Vihdoinkin kelvollinen Chianti kohtuuhinnalla – Sopii muun muassa tattirisotolle ja grillatuille artisaanimakkaroille

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Piccini Cosi Chianti 2019, Italia, 13,89 €

Nuorempana, eli jo ennen vuosituhannen vaihdetta, pidin kovasti Italian toscanalaisista Chianti-viineistä. Nykyisin noiden vanhojen suosikkiviinien hinnat ovat nousseet selkeästi yli kahdenkympin, joten en ole niitä enää juuri maistellut. Paitsi nyt satuin kiinnostumaan edullisesta Cosi Chiantista. Voisiko tässä olla sellainen huokea, helppo ja herkullinen punaviini, johon voisi uudestaan ihastua?

Cosin tuoksu on ihan monipuolinen, punaisia marjoja, hapankirsikkaa, vadelmaa ja punaherukkaa. Vaaleahkosta väristä huolimatta tuoksussa on piilevää potkua, vaikka ensivaikutelma on nuorekas ja kevyt.

Mukava yllätys tulee maistaessa. Tässä on nuorehkon punaviinin hapokasta marjaisuutta, mutta samalla hyvä kerroksellisuus. Ensin mansikkaisuutta, sitten hapankirsikkaa ja lopuksi puolukkaisuutta. Kevyehkö maku on kuitenkin maukas ja sopivasti kesäinen, juuri sellainen kuin nuoren chiantin kuuluukin olla. Tattirisotto ja grillatut artesaanimakkarat sopivat hyvin tälle italialaiselle. Voisi sopia jopa savustetulle punaiselle kalalle ja erilaisille kanaruuille, sekä tietysti pizzalle ja pastoille. Tästä saattaa tulla jonkun muunkin tämän kesän suosikkiviini.