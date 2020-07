Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Rakkautta korona-aikaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Eristyksissä.

HBO Nordic, 2020

Homemade.

Netflix, 2020

Rajoitukset lisäävät luovuutta. Koronaviruksen aikanakin on syntynyt hyvää ja kaunista. Netflix julkaisi 30.6. eristyksissä kuvatun lyhytfilmisarjan Homemade. 17 elokuvan takana ovat kuulut ohjaajat, kuten Naomi Kawase, Gurinder Chadha ja Pablo Larraín.

HBO:n oma korona-sarja Eristyksissä ilmestyy 19.7. Siinä ohjaajat ovat suomalaisia: AJ Annila, Alli Haapasalo, Teemu Nikki, Mikko Kuparinen, Aleksi Salmenperä, Marja Pyykkö ja Mika Kurvinen.

Suoratoistojättien lyhytfilmit on tehty kevyellä kalustolla ja pienellä kuvausryhmällä. Lähestymistavoissa on kuitenkin eroja. Netflixin ulkomaiset on usein kuvattu dokumentaarisina ja kotona kännykällä. HBO:n tekijöiden lähtökohta on muodollisesti kunnianhimoisempi. Kotimaiset lyhärit ovat näyteltyjä fiktioita. Meikäläiset panostavat tarinoihin enemmän kuin kansainväliset kollegansa. Vaikka katalogisarjojen taso vaihtelee, ovat parhaat työt niin ilahduttavia, että niille sekä projektin merkityksellisyydelle antaa mielellään hyvät neljä tähteä.

Aleksi Salmenperän Keväthetki kohoaa Eristyksissä-sarjasta omaan arvoonsa. Isä (Tommi Korpela) vie teinilapset metsäretkelle vaihteluna älykännyille ja eristykselle. Piristys on tarpeen: virus on vienyt äidin sairaalaan. Yhdistäisikö luontokokemus toisistaan vieraantuneen perheen? Erämökin saunaankaan ei voida mennä yhtä aikaa. Ongelman ratkaisu huvittaa enemmän kuin korona-aiheiset vitsit yleensä. Keväthetki on sydämellinen ja viisas, eikä häpeä yhtään ulkomaisten verrokkien rinnalla.

Homemade-sarjassa ilahduttavat Sebastián Lelion minimusikaali Chilen Santiagosta, sekä Johnny Man elokuvakirje, jossa Meksikossa asuva kiinalaismies valmistaa mykyjä etänä äidilleen.

Taide on erilaisuutta, uusia näkökulmia. Pitempi eristäytyminen tekee meistä tylsän samanlaisia. Sekä suomalaiset että ulkomaiset elokuvantekijät kierrättävät samoja ideoita. Useammassakin lyhytfilmissä näkyy kaksoisolentoja.