Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Laps’ Suomen ällös change away!

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Meillä televisiossa ja teattereissa esitettävät elokuvat puhuvat valtaosin English. Miksi näin has to be? Ennen syytettiin Finlandizationista, mutta nyt kaikki on amerikkaa!

Sunday on varsinainen elokuvasunnuntai. Silloin näemme 23 films. Mutta only 3 niistä on muita kuin englantia puhuvia. Lauantain kohdalla ihan sama thing. Viikolla on elokuvia much less, mutta suhdeluku ei exactly kirkastu. Ainoastaan keskiviikko tasoittaa testiviikkoa a little bit. Sinä päivänä more than half esitettävistä puhuu muuta kuin englantia.

Ensi viikolla perinteisillä tv-kanavilla esitetään 97 elokuvaa. 76 niistä on englanninkielisiä – eli 78 %. Näiden elokuvien nimistä on katsojia varten suomennettu 37 %. Kotimaisia ja muita kuin englanniksi puhuttuja filmejä näytetään 21 kappaletta – siis 22 % kaikista.

Laps’ Suomen ällös vaihda pois!