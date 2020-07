Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Vastoinkäymiset tuovat ystävykset yhteen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

★ ★ ★

Filip ja Mona.

Ohjaus Jens Östberg, 2019

Yle Teema & Fem to 23.7. klo 19.10/Areena

Mona (Anna Granath) on nelikymppinen eronnut ex-gynekologi. Turhautuminen palveluammatin tulosvaatimuksiin poltti naisen loppuun ja hajotti avioliiton. Nyt Mona yrittää uutta alkua marketin kassalla. Filip (William Spetz) on kaksikymppinen nuorimies. Poikaystävä pettää ja perhe katsoo kieroon. Filip on juuttunut markettiin, vaikka isoveli on tohtori.

Samanikäiset muodostavat omia ryhmiään, eivätkä ne juuri kohtaa. Työpaikoilla, harrastuspiireissä ja muissa yhteisöissä miehet ja naiset klikkiytyvät erikseen. Ystävystytään vain samanlaisten kanssa. Puhumattakaan seurustelusuhteista. Niissä tuntuu ihanteena olevan, että kumppanit muistuttavat mahdollisimman paljon toisiaan – niin kuin Bianca ja Mick Jagger. Muistattehan miten niille kävi?

On niitä gerontofiilejäkin, sanoi mummo, kun peiliin katsoi. Kiitos kauniista ajatuksesta, Eeva Kilpi! Ikäero on viimeinen tabu. Ruotsalaissarja osoittaa hauskasti, miten eri-ikäiset, erilaiset, erisukupuoliset (ja eri tavalla suuntautuneet) ihmiset voivat arjessa kohdata ja saada tukea toisiltaan.