Tiukkaa tahtia – Juha Savela kirjoittaa kolumnissaan miesten superpesiksen sarjaohjelman asettamista vaatimuksista

Poikkeukselliset ajat näkyvät tänä kesänä pesiskentillä tiiviinä ottelutahtina sen jälkeen, kun viimeisetkin sarjat pääsivät heinäkuun alussa käyntiin. Tietysti jokainen myös toivoo, että tiivistä tahtia voidaan jatkaa syyskuun loppuun saakka, eikä korona pääse katkaisemaan kautta kesken kaiken.

Poikkeuksellisesta lohkojakoihin pohjautuvasta sarjajärjestelmästä johtuen joukkueiden voimasuhteiden vertailu ei tee kaikille täyttä oikeutta. Ei varsinkaan näin alkukaudesta – eikä koko runkosarjaakaan voi täysin tasapuolisena pitää. Mutta näillä on nyt mentävä. Ja mestari saadaan tälläkin tapaa selville.

Kahdesta voitosta ratkeavat pudotuspelit toki suosivat altavastaajia ja avaavat siten väylää yllätyksille. Vaikka Joensuu ja Sotkamo siellä finaaleissa kuitenkin kohtaavat kuten viime syksynäkin...

Ensimmäinen neljännes on näyttänyt, että Kouvola ja Sotkamo ovat saaneet nopeimmin rytmistä kiinni. Sotkamo on saanut Konsta Kurikasta sen verran kovan mailamiehen, että Roope Korhonen on voinut rauhassa odotella lyöntijyvän löytymistä. Kouvola taas on tehnyt onnistuneita täsmähankintoja. Kaikkien aikojen lukkari Toni Kohonen on sopeutunut hyvin polttolinjaan ja tämän hetken paras lukkari Janne Kivipelto on saanut rauhassa hoitaa hommiaan.

Vahvasti kokoonpanoaan muokannut Vimpeli joutuu varmasti vielä miettimään, pitääkö kauden edetessä ottaa pari napsua eilisen suuntaan. Tietysti kyse on myös valinnoista: halutaanko menestyä tälläkin kaudella vai katsotaanko pitemmälle? Eli kysehän on loppupeleissä – kirjaimellisesti – siitä, tekevätkö esimerkiksi lukkari Janne Heimonen ja kärkietenijä Teemu Isoketo paluun superpesikseen.

Vimpelissä on toki se hyvä puoli, ettei asiantuntijoista ole pulaa meni sitten Saarikentän lehtereille tai lounaalle Nelimarkan kahvilaan. Ei tarvitse kuin valita hyvistä neuvoista se paras.

Kesän tiukka ottelutahti tuottaa joukkueiden valmennusjohdolle miettimistä myös peluuttamisen suhteen. Varsinkin etenijät joutuvat kolmen pelin viikkotahdissa todella koville. Pelaamisen ohella ei juuri muuta ehdi kuin palautella ja valmistautua seuraavaan peliin.

Jo nyt on nähty, että esimerkiksi Pattijoella ja Seinäjoella pelaajia on pudonnut loukkaantumisten vuoksi pelistä. Iän sanotaan olevan vain numero, mutta ei se ole. Mitä enemmän vuosia tulee mittariin, sitä enemmän pitää kiinnittää huomiota palautumiseen, lihashuoltoon ja rasituksen järkevään jakamiseen. Ja siltikin fyysiset ominaisuudet hiljalleen heikkenevät. Sellaista elämä on.

Numeroista puheen ollen ei voi kuin ihastella Sami Haapakosken yli tuhannen tuodun juoksun ennätystä. Mitä tarkemmin saavutusta erittelee, sitä kovemmalta se tuntuu. Ei muuta kuin lippistä korkealle näiltäkin näppäimiltä sinne Ylivieskan suuntaan.