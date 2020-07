Juha Savolaisen 5-metrisellä New Yorkerilla on turha yrittää taskuparkkiin, mutta "Peukalot nousevat pystyyn, kun tällä ajaa ohi"



Next

On kesäautoja, ja sitten on kesäautoja. Juha Savolaisen Chrysler New Yorker Club Coupé vuodelta 1948 solahtaa epäilemättä tuohon jälkimmäiseen, vähän harvinaisempaan luokkaan.